В метро Екатеринбурга избавляются от очередей на входе

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
На месте были установлены восемь устройств, их них в настоящий момент работают шесть, пишет Е1.
Напомним, что в конце прошлого года новые турникеты появились на станции «Площадь 1905 года». Однако это решение не в полной мере помогло в борьбе с очередями.
Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказали, будет ли дальше строиться метро. По словам чиновником, для реализации этих целей нужны огромные деньги. А для того, чтобы строительство окупилось, нужен большой поток пассажиров.