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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

В метро Екатеринбурга появились новые турникеты

В метро Екатеринбурга избавляются от очередей на входе

5 марта 2024, 10:09
Фото: 1MI

В метро Екатеринбурга появились новые турникеты

Новые турникеты были установлены в метро Екатеринбурга. Турникеты появились на станции метро «Геологическая». С их помощью хотят бороться с очередями на входе.

На месте были установлены восемь устройств, их них в настоящий момент работают шесть, пишет Е1.

Напомним, что в конце прошлого года новые турникеты появились на станции «Площадь 1905 года». Однако это решение не в полной мере помогло в борьбе с очередями.

Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказали, будет ли дальше строиться метро. По словам чиновником, для реализации этих целей нужны огромные деньги. А для того, чтобы строительство окупилось, нужен большой поток пассажиров.

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#Общество#Метро#Екатеринбург#Очереди#Дарья Сорокина#Станция метро#Площадь 1905 года#Турникеты
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