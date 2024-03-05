В Среднеуральске в шестой раз ищут подрядчика для ремонта очистных

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Updated Сегодня, 11:12
Новый тендер появился на сайте госзакупок. В документе сказано, что подрядчику нужно выполнить ряд инженерных работ, проектирование и непосредственно строительство. Стоимость контракта — почти два миллиарда.
Напомним, что проблема с очистными в городе стоит остро. Ее пытались решить несколько начальников, начиная с 2019 года.
Ранее в прокуратуре началось расследование из-за халатности в вопросах по ремонту очистных в Среднеуральске.