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Updated Сегодня, 11:12

В Среднеуральске ищут подрядчика для ремонта очистных

В Среднеуральске в шестой раз ищут подрядчика для ремонта очистных

5 марта 2024, 11:10
Фото: 1MI

В Среднеуральске ищут подрядчика для ремонта очистных

Власти Среднеуральска в шестой раз объявили тендер на разработку строительство очистных конструкций. Прошлый договор с подрядной организацией сорвался в середине февраля.

Новый тендер появился на сайте госзакупок. В документе сказано, что подрядчику нужно выполнить ряд инженерных работ, проектирование и непосредственно строительство. Стоимость контракта — почти два миллиарда.

Напомним, что проблема с очистными в городе стоит остро. Ее пытались решить несколько начальников, начиная с 2019 года.

Ранее в прокуратуре началось расследование из-за халатности в вопросах по ремонту очистных в Среднеуральске.

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#Подрядчик#Строительство#Госзакупки#Контракт#Очистные сооружения#Среднеуральск#Тендер#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Проектирование
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