Весна пришла: из психиатрической клиники Екатеринбурга сбежал рецидивист

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают рецидивиста Романа Порсина, который самовольно покинул территорию психиатрической больницы на Сибирском тракте. Об этом пишет 66.ру со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
Сообщается, что в клинику его поместили для психиатрического освидетельствования по решению суда. Правоохранители уже опросили медиков и возможных очевидцев произошедшего.
Порсин имеет несколько судимостей.
Ранее в Екатеринбурге суд отказался погасить судимость осужденному за взятку банкиру.