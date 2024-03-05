tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Екатеринбурге из психиатрической больницы сбежал рецидивист

Весна пришла: из психиатрической клиники Екатеринбурга сбежал рецидивист

5 марта 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге из психиатрической больницы сбежал рецидивист

Романа Порсина, которого ранее поместили в клинику для прохождения судебно-медицинской экспертизы, ищут правоохранители.

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают рецидивиста Романа Порсина, который самовольно покинул территорию психиатрической больницы на Сибирском тракте. Об этом пишет 66.ру со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Сообщается, что в клинику его поместили для психиатрического освидетельствования по решению суда. Правоохранители уже опросили медиков и возможных очевидцев произошедшего.

Порсин имеет несколько судимостей.

Ранее в Екатеринбурге суд отказался погасить судимость осужденному за взятку банкиру.

Читайте также:
Педофилов в Кировском районе нет: полиция Екатеринбурга успокоила родителейБастующие на «Таганском ряду» в Екатеринбурге торговцы не отдали коллегу полицииЭпилепсия как оправдание, рассвет рецидивистов, пожар на промзоне и неработающий лифт
#Общество#Происшествия#Полиция#Психиатрическая больница#Розыск#Рецидивист#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Вчера, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Сегодня, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Сегодня, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Сегодня, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Сегодня, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Вчера, 12:03