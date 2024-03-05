tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Нижнем Тагиле рассматривается вопрос о строительстве временного моста

Временный мост для ремонта плотины планируют построить в Нижнем Тагиле

5 марта 2024, 15:04
Фото: Скриншот камеры «Сети Тагила»

В Нижнем Тагиле рассматривается вопрос о строительстве временного моста

В Нижнем Тагиле рассматривается вопрос о строительстве временного моста, который сможет разгрузить транспортный поток на время ремонта плотины на улице Челюскинцев.

Жители Нижнего Тагила беспокоятся о том, что в городе может случиться транспортный коллапс, когда на ремонт закроют плотину на улице Челюскинцев. Вопрос о решении этого вопроса был задан мэру Владиславу Пинаеву во время прямого эфира.

Глава отметил, что проект получился очень дорогостоящим и финансовоемким, его стоимость составляет около 3,5 миллиарда рублей. Администрация города взаимодействует с областью и губернатором Евгением Куйвашевым.

Это очень серьезные деньги. Скорее всего в этом году к данному проекту не вернемся и перекрытия дороги никакого не будет. Сейчас обсуждает вопрос о проектировании временного моста с улицы Береговая-Ударная до заводоуправления, потому что решить транспортный коллапс будет очень тяжело, — сказал мэр.

Он отметил, дороги на улицах Черных и Тагильская не справятся с потоком машин, который поедет с Гальянки и обратно.

Ранее стало известно, что историки разрешили провести ремонт на плотине в Нижнем Тагиле.

Проект реконструкции моста-плотины в Нижнем Тагиле прошел экспертизу
Узнать подробнее
Читайте также:
Нас ждет немало открытий: плотину на Челюскинцев в Нижнем Тагиле планируют осушитьНазвана стоимость ремонта моста и плотины на Челюскинцев в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Строительство#Мост#Владислав Пинаев#Плотина#Екатеринбург#Евгения Сафина#Челюскинцев
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Вчера, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Сегодня, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Сегодня, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Сегодня, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Сегодня, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Вчера, 12:03