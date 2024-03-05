Временный мост для ремонта плотины планируют построить в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Жители Нижнего Тагила беспокоятся о том, что в городе может случиться транспортный коллапс, когда на ремонт закроют плотину на улице Челюскинцев. Вопрос о решении этого вопроса был задан мэру Владиславу Пинаеву во время прямого эфира.
Глава отметил, что проект получился очень дорогостоящим и финансовоемким, его стоимость составляет около 3,5 миллиарда рублей. Администрация города взаимодействует с областью и губернатором Евгением Куйвашевым.
Это очень серьезные деньги. Скорее всего в этом году к данному проекту не вернемся и перекрытия дороги никакого не будет. Сейчас обсуждает вопрос о проектировании временного моста с улицы Береговая-Ударная до заводоуправления, потому что решить транспортный коллапс будет очень тяжело, — сказал мэр.
Он отметил, дороги на улицах Черных и Тагильская не справятся с потоком машин, который поедет с Гальянки и обратно.
Ранее стало известно, что историки разрешили провести ремонт на плотине в Нижнем Тагиле.