Временный мост для ремонта плотины планируют построить в Нижнем Тагиле

Жители Нижнего Тагила беспокоятся о том, что в городе может случиться транспортный коллапс, когда на ремонт закроют плотину на улице Челюскинцев. Вопрос о решении этого вопроса был задан мэру Владиславу Пинаеву во время прямого эфира.