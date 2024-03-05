Высокотехнологичные МСП заключили 240 договоров по льготной программе кредитования

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
По информации tass.ru, программа предоставляет высокотехнологичным МСП льготные кредиты под 3% годовых. За период ее действия было заключено 240 договоров на льготное кредитование через МСП Банк, из них 152 подписано в прошлом году.
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич подчеркнул, что программа нацелена на поддержку малых предприятий, работающих в приоритетных сферах экономики, способствуя тем самым ускоренному обеспечению технологического суверенитета страны и развитию инновационных компаний.
Льготное финансирование уже получили компании практически из половины регионов Российской Федерации. Наибольший интерес к программе проявляют предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Казани и Челябинска. Средства направляются на разработку программного обеспечения, научные исследования, фармацевтику, информационные технологии и другие отрасли.
По словам Исаевича, примерно 75% инновационных компаний принадлежат к сегменту малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что такие предприятия могут быстро перестраиваться и помогают развитию стратегических направлений.
Для получения льготного финансирования МСП необходимо соответствовать определенным критериям: относиться к 16 приоритетным отраслям, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей, среднегодовой прирост не менее 12% и владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.