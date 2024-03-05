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Высокотехнологичные МСП заключили 240 договоров по льготной программе кредитования

Высокотехнологичные МСП заключили 240 договоров по льготной программе кредитования

5 марта 2024, 10:20
Фото: 1MI
С момента старта в апреле 2022 года программы льготного кредитования от правительства малые и средние предприятия в сфере высоких технологий привлекли более 34 миллиардов рублей, сообщили представители Корпорации МСП.

По информации tass.ru, программа предоставляет высокотехнологичным МСП льготные кредиты под 3% годовых. За период ее действия было заключено 240 договоров на льготное кредитование через МСП Банк, из них 152 подписано в прошлом году.

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич подчеркнул, что программа нацелена на поддержку малых предприятий, работающих в приоритетных сферах экономики, способствуя тем самым ускоренному обеспечению технологического суверенитета страны и развитию инновационных компаний.

Льготное финансирование уже получили компании практически из половины регионов Российской Федерации. Наибольший интерес к программе проявляют предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Казани и Челябинска. Средства направляются на разработку программного обеспечения, научные исследования, фармацевтику, информационные технологии и другие отрасли.

По словам Исаевича, примерно 75% инновационных компаний принадлежат к сегменту малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что такие предприятия могут быстро перестраиваться и помогают развитию стратегических направлений.

Для получения льготного финансирования МСП необходимо соответствовать определенным критериям: относиться к 16 приоритетным отраслям, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей, среднегодовой прирост не менее 12% и владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.

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