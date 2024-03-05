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Updated Сегодня, 07:10

В суд Екатеринбурга направлено уголовное дело по покушению на убийство

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за попытку убийства женщины

5 марта 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney

В суд Екатеринбурга направлено уголовное дело по покушению на убийство

В Екатеринбурге будут судить 32-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью, угоне автомобиля и управлением автомобиля в состоянии опьянения.

Во время следствия сотрудники СК собрали вещественные доказательства по данному делу, после чего было составлено обвинительное заключение. Затем материалы передали в суд, рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, происшествие случилось ночью 25 октября 2023 года. Пьяный мужчина, поссорившись со своей девушкой, запер ее в гараже и стал избивать. При этом он прибил ее ноги гвоздями к доске.

После этого он взял машину и заставил поехать в лес, чтобы там ее убить. По дороге девушка спровоцировала ДТП, благодаря чему сумела спастись. Мужчина сбежал, но его вскоре задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Выяснилось, что обвиняемый ранее был судим за кражи и побои.

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