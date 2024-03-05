Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за попытку убийства женщины

После этого он взял машину и заставил поехать в лес, чтобы там ее убить. По дороге девушка спровоцировала ДТП, благодаря чему сумела спастись. Мужчина сбежал, но его вскоре задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Выяснилось, что обвиняемый ранее был судим за кражи и побои.