Житель Качканара выплатил алименты двойняшкам под угрозой уголовной ответственности

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Вследствие неуплаты алиментов в отношении мужчины возбудили административное дело и назначили ему 30 часов обязательных работ.
Назначенные работы свердловчанин отбывать не стал и продолжал уклоняться от выплаты денег. В итоге сумма его задолженности составила 726 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе региональной ГУФССП.
Тогда на горожанина возбудили уголовное дело. После этого он выплатил сразу весь долг. От матери детей после погашения задолженности поступило заявление о примирении. Уголовное дело прекращено.
Напомним, мужчину из Лесного приговорили к пяти месяцам тюрьмы за неуплату алиментов своему ребенку. Сумма долга составила 460 тысяч рублей.