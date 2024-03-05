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Updated Сегодня, 06:02

Мужчина в Качканаре выплатил 726 тысяч детям после возбуждения уголовного дела

Житель Качканара выплатил алименты двойняшкам под угрозой уголовной ответственности

5 марта 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney

Мужчина в Качканаре выплатил 726 тысяч детям после возбуждения уголовного дела

В Качканаре местный житель погасил крупный долг по алиментам своим детям.

Вследствие неуплаты алиментов в отношении мужчины возбудили административное дело и назначили ему 30 часов обязательных работ.

Назначенные работы свердловчанин отбывать не стал и продолжал уклоняться от выплаты денег. В итоге сумма его задолженности составила 726 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе региональной ГУФССП.

Тогда на горожанина возбудили уголовное дело. После этого он выплатил сразу весь долг. От матери детей после погашения задолженности поступило заявление о примирении. Уголовное дело прекращено.

Напомним, мужчину из Лесного приговорили к пяти месяцам тюрьмы за неуплату алиментов своему ребенку. Сумма долга составила 460 тысяч рублей.

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