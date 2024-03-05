Жительница Екатеринбурга потеряла в ДТП мужа и попала под уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело на потерявшую в ДТП мужа девушку

В Екатеринбурге в отношении 23-летней девушки возбуждено уголовное дело. Она была за рулем во время аварии, в которой погиб ее муж. Девушка врезалась в столб.