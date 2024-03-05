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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело на потерявшую в ДТП мужа девушку

Жительница Екатеринбурга потеряла в ДТП мужа и попала под уголовное дело

5 марта 2024, 07:51
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело на потерявшую в ДТП мужа девушку

В Екатеринбурге в отношении 23-летней девушки возбуждено уголовное дело. Она была за рулем во время аварии, в которой погиб ее муж. Девушка врезалась в столб.

Трагические события произошли 4 февраля. Пара ехала в Ирбит, но в какой-то момент водитель не справилась с управлением и влетела в столб. 26-летний мужчина скончался еще до приезда скорой.

В полиции сообщили, что было возбуждено уголовное дело, пишет «КП-Екатеринбург». Оно возбуждено в отношении водителя по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД с последующей смертью человека. Девушке грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что пара ехала в машине марки Honda Fit. После случившегося проводилось расследование.

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