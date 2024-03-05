Жительница Екатеринбурга потеряла в ДТП мужа и попала под уголовное дело

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Трагические события произошли 4 февраля. Пара ехала в Ирбит, но в какой-то момент водитель не справилась с управлением и влетела в столб. 26-летний мужчина скончался еще до приезда скорой.
В полиции сообщили, что было возбуждено уголовное дело, пишет «КП-Екатеринбург». Оно возбуждено в отношении водителя по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД с последующей смертью человека. Девушке грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, что пара ехала в машине марки Honda Fit. После случившегося проводилось расследование.