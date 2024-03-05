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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В Первоуральске жители получили счета на 240 тысяч рублей

Жителям Первоуральска предложили заплатить за майнера 240 тысяч рублей

5 марта 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney

В Первоуральске жители получили счета на 240 тысяч рублей

Жители высотки в Первоуральске, которые живут по соседству с владельцем майнинг-фирмы, получили счета за свет в 240 тысяч рублей.

Выяснилось, что майнер зарабатывал криптовалюту и игнорировал услуги ЖКХ. Об этом рассказал парламентарий Дмитрий Хаймин. Известно, что в этом доме в прошлом году вычислили «вора электроэнергии».

Мужчина подключился к сетям дома и делал «крипту» за счет своих соседей и так и не заплатил по счетам. В свою очередь жилинспекция отправила управляющей организации обязательства об исправлении сумм в платежках граждан. Сделать это фирме предстоит до 11 марта.

Ранее екатеринбурженке пришла квитанция за свет в размере 20 тысяч рублей. Также и другие горожане пожаловались на большие суммы в их платежках.

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#Экономика#Первоуральск#Криптовалюта#Управляющая компания#Парламентарий#Счет#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Многоквартирный дом
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