Жителям Первоуральска предложили заплатить за майнера 240 тысяч рублей

Мужчина подключился к сетям дома и делал «крипту» за счет своих соседей и так и не заплатил по счетам. В свою очередь жилинспекция отправила управляющей организации обязательства об исправлении сумм в платежках граждан. Сделать это фирме предстоит до 11 марта.