Жителям Первоуральска предложили заплатить за майнера 240 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Выяснилось, что майнер зарабатывал криптовалюту и игнорировал услуги ЖКХ. Об этом рассказал парламентарий Дмитрий Хаймин. Известно, что в этом доме в прошлом году вычислили «вора электроэнергии».
Мужчина подключился к сетям дома и делал «крипту» за счет своих соседей и так и не заплатил по счетам. В свою очередь жилинспекция отправила управляющей организации обязательства об исправлении сумм в платежках граждан. Сделать это фирме предстоит до 11 марта.
Ранее екатеринбурженке пришла квитанция за свет в размере 20 тысяч рублей. Также и другие горожане пожаловались на большие суммы в их платежках.