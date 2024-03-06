8 марта «Единая Россия» поздравит женщин страны с праздником

«Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы не участвовали наши женщины. „Единая Россия“ здесь не исключение», — заявил в канун праздника секретарь генсовета партии Андрей Турчак, указав, что число женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов всех уровней становится больше день за днем. Эти женщины взяли на себя очень многие сложные задачи как в масштабе страны, так и в масштабе партии. За это в «Единой России» их поблагодарили, выразив восхищение их заботой, чуткостью и активной жизненной позицией. Об этом информирует mkset.ru.