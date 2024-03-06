8 марта «Единая Россия» поздравит женщин страны с праздником

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
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Updated Сегодня, 17:03
«Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы не участвовали наши женщины. „Единая Россия“ здесь не исключение», — заявил в канун праздника секретарь генсовета партии Андрей Турчак, указав, что число женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов всех уровней становится больше день за днем. Эти женщины взяли на себя очень многие сложные задачи как в масштабе страны, так и в масштабе партии. За это в «Единой России» их поблагодарили, выразив восхищение их заботой, чуткостью и активной жизненной позицией. Об этом информирует mkset.ru.
В праздничные дни штабы общественной поддержки партии, которые представлены в 77 регионах РФ, адресуют женам, матерям и дочерям бойцов СВО акцию «Твоя весна». По случаю праздника для женщин организуют творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. На базе штабов в ряде регионов вниманию посетителей представят фотоэкспозиции «Героини тыла» о подвиге женщин-волонтеров.
Помимо этого, в «Единой России» анонсировали запуск «Недели женского здоровья» с консультациями, лекциями и тренировками: в формате этапа всероссийского зимнего марафона «Сила России».
Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов поделился планами его организации на проведение запланированной акции с раздачей цветов, поздравлениями женщин из семей бойцов СВО, а также медиков, трудящихся в новых регионах. Об этом информирует сайт ER.ru.
Также ожидается, что молодогвардейцы будут навещать с поздравлениями проводниц поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.
«В этот прекрасный весенний праздник в городах Свердловской области члены и сторонники „Единой России“ выступят на поздравительных концертах, организуют акции по вручению девушкам цветов на улицах и лично поздравят ветеранов. Особое внимание активисты „Единой России“ уделят семьям участников спецоперации, женам бойцов, которые выполняют боевые задачи и защищают нашу Родину. Волонтеры партии навестят семьи, поздравят и вручат цветы.
По доброй традиции активисты «Единой России», волонтеры «Молодой Гвардии» и общественники 8 марта в Екатеринбурге проведут флешмоб с поздравительными плакатами. Колонна мужчин в 10:00 выйдет на главную пешеходную улицу Вайнера с плакатами «Твои глаза как океан», «Мам, я в шапке», «Сегодня ты в сказке» и многими другими. Мы очень ценим наших женщин, хотим подарить им весеннее настроение и ещё раз напомнить, как мы их любим», — прокомментировал первый заместитель секретаря Свердловского регионального отделения «Единой России» Алексей Орлов.