Более 100 косуль погибли за последние три недели в Курганской области

Местный природоохранный инспектор считает, что ответственность за смерть парнокопытных лежит на директоре Шадринского общества охотников и рыболовов Викторе Шалабанове. Он утверждает, что тот не справился с задачей по сохранению поголовья и попросил егеря скрыть следы.