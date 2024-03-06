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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

В Курганской области массово гибнут косули

Более 100 косуль погибли за последние три недели в Курганской области

6 марта 2024, 14:20
Фото: Ural Mash

В Курганской области массово гибнут косули

В Курганской области наблюдается массовая гибель косуль. За три недели умерли 100 особей, а за всю зиму — 1800.

В Курганской области наблюдается массовый мор косуль. Животные гибнут сотнями, а число умерших за зиму особей приближается к двум тысячам. Об этом пишет Ural Mash.

Так, за прошедший сезон погибли 1800 голов молодняка.

Местный природоохранный инспектор считает, что ответственность за смерть парнокопытных лежит на директоре Шадринского общества охотников и рыболовов Викторе Шалабанове. Он утверждает, что тот не справился с задачей по сохранению поголовья и попросил егеря скрыть следы.

Тела косуль валяются повсюду, в том числе и у обочин дорог, но их никто не убирает. Более того, туши животных привлекают хищников.

В конце февраля в Свердловской области поезд насмерть сбил лося.

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#Гибель#Окружающая среда#Природа#Мор#Курганская область#18+#Косули#Охотники#Дарья Бобровицкая
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