Более 100 косуль погибли за последние три недели в Курганской области

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В Курганской области наблюдается массовый мор косуль. Животные гибнут сотнями, а число умерших за зиму особей приближается к двум тысячам. Об этом пишет Ural Mash.
Так, за прошедший сезон погибли 1800 голов молодняка.
Местный природоохранный инспектор считает, что ответственность за смерть парнокопытных лежит на директоре Шадринского общества охотников и рыболовов Викторе Шалабанове. Он утверждает, что тот не справился с задачей по сохранению поголовья и попросил егеря скрыть следы.
Тела косуль валяются повсюду, в том числе и у обочин дорог, но их никто не убирает. Более того, туши животных привлекают хищников.
В конце февраля в Свердловской области поезд насмерть сбил лося.