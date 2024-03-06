Дети стали чаще травмироваться в ДТП в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Увеличение числа ДТП привлекло внимание Госавтоинспекции региона. В нынешнем году в авариях травмы получили 38 малышей, из которых восемь находились в транспортных средствах с нарушением ПДД.
Галина Кравченко, начальник пропаганды безопасности региональной ГИБДД, отметила, что автомобилисты порой нарушают закон по части перевозки несовершеннолетних. К примеру, утром 5 марта инспекторы поймали 30 таких нарушителей закона.
С начала текущего года на территории региона зафиксировано две тысячи случаев перевозки несовершеннолетних граждан без использования автокресел и свыше 26,5 тысяч нарушений, связанных с неправильным пристегиванием ремней.
Особое беспокойство у инспекторов вызывает небрежность некоторых родителей, которые, согласно закону, ответственны за свои чада.
Ранее екатеринбурженка потеряла в ДТП мужа и попала под уголовную статью. Дело в том, что она находилась за рулем в той аварии. Девушка потеряла контроль над авто и врезалась в столб.