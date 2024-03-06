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Published Сегодня, 08:27

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38 детей пострадали в авариях в Свердловской области

Дети стали чаще травмироваться в ДТП в Свердловской области

6 марта 2024, 08:27
Фото: 1MI

38 детей пострадали в авариях в Свердловской области

В текущем году в Свердловской области инспекторы зарегистрировали 29 ДТП с детьми (за нынешний год), что на 11 больше показателя прошлого года.

Увеличение числа ДТП привлекло внимание Госавтоинспекции региона. В нынешнем году в авариях травмы получили 38 малышей, из которых восемь находились в транспортных средствах с нарушением ПДД.

Галина Кравченко, начальник пропаганды безопасности региональной ГИБДД, отметила, что автомобилисты порой нарушают закон по части перевозки несовершеннолетних. К примеру, утром 5 марта инспекторы поймали 30 таких нарушителей закона.

С начала текущего года на территории региона зафиксировано две тысячи случаев перевозки несовершеннолетних граждан без использования автокресел и свыше 26,5 тысяч нарушений, связанных с неправильным пристегиванием ремней.

Особое беспокойство у инспекторов вызывает небрежность некоторых родителей, которые, согласно закону, ответственны за свои чада.

Ранее екатеринбурженка потеряла в ДТП мужа и попала под уголовную статью. Дело в том, что она находилась за рулем в той аварии. Девушка потеряла контроль над авто и врезалась в столб.

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#Происшествия#Дети#ДТП#Безопасность#Нарушения#Госавтоинспекция#18+#Екатеринбург#Аварии#Дарья Сорокина
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