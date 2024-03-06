tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В Москве суд заочно арестовал экс-игрока «Урала» Савина за дискредитацию ВС РФ

Экс-игрок ФК «Урал» Евгений Савин заочно арестован в Москве за дискредитацию ВС РФ

6 марта 2024, 13:11
Фото: 1MI

В Москве суд заочно арестовал экс-игрока «Урала» Савина за дискредитацию ВС РФ

Савин, который также известен как блогер «Красава», будет арестован на два месяца с момента его возвращения или экстрадиции в Россию.

Футболист Евгений Савин, который ранее выступал за ФК «Урал», был заочно арестован Тверским судом Москвы в среду, 6 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Красаву» планируют привлечь к ответственности за дискредитацию российской армии, но на этот раз не к административной, а к уголовной.

Напомним, что Савин уже получил штраф в размере 50 тысяч рублей в феврале 2023 года. Правоохранители проанализировали его интервью Ксении Собчак и усмотрели в нем признаки дискредитации ВС РФ.

Сейчас Евгений Савин находится в розыске.

«Красава» помимо ФК «Урал» играл также в пермском «Амкаре», самарских «Крыльях Советов» и других футбольных клубах. Помимо футбольной карьеры он также снялся в фильме «Тренер» в эпизоде, а с 2018 года активно ведет блог на YouTube.

Ранее священника-протестанта из Свердловской области обвинили в оправдании терроризма.

Читайте также:
Форвард Влут уйдет из ФК «Урал» в случае проигрыша суда по ДТП с гибелью ребенка«Сам в шоке»: в Екатеринбурге выкинувший из окна дочку отец отрицает свою винуБолезнь сорвала суд по делу об изнасиловании шваброй в Новоуральске
#Суд#Москва#Криминал#Арест#Блогер#Футболист#Екатеринбург#Дискредитация ВС РФ#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области
Вчера, 05:30
Восстановиться в должности: машинист из Нижнего Тагила судится ЕВРАЗ НТМК после ЧП
Сегодня, 08:18
Директор Дома офицеров в Екатеринбурге уволен после скандала с БДСМ-вечеринкой
Сегодня, 11:42
Электробус «Генерал» с 6 марта снова выходит на линию в Нижнем Тагиле
Сегодня, 01:33
Водитель такси в Нижнем Тагиле устроил пассажирам добрый квест по обмену подарками
Сегодня, 12:31
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Сегодня, 03:23