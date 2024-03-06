Экс-игрок ФК «Урал» Евгений Савин заочно арестован в Москве за дискредитацию ВС РФ

«Красава» помимо ФК «Урал» играл также в пермском «Амкаре», самарских «Крыльях Советов» и других футбольных клубах. Помимо футбольной карьеры он также снялся в фильме «Тренер» в эпизоде, а с 2018 года активно ведет блог на YouTube.