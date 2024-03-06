Экс-игрок ФК «Урал» Евгений Савин заочно арестован в Москве за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Футболист Евгений Савин, который ранее выступал за ФК «Урал», был заочно арестован Тверским судом Москвы в среду, 6 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Красаву» планируют привлечь к ответственности за дискредитацию российской армии, но на этот раз не к административной, а к уголовной.
Напомним, что Савин уже получил штраф в размере 50 тысяч рублей в феврале 2023 года. Правоохранители проанализировали его интервью Ксении Собчак и усмотрели в нем признаки дискредитации ВС РФ.
Сейчас Евгений Савин находится в розыске.
«Красава» помимо ФК «Урал» играл также в пермском «Амкаре», самарских «Крыльях Советов» и других футбольных клубах. Помимо футбольной карьеры он также снялся в фильме «Тренер» в эпизоде, а с 2018 года активно ведет блог на YouTube.
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