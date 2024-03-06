Электробус «Генерал» с 6 марта снова выходит на линию в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 01:33
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5 марта МУП «Тагильский трамвай» объявило о том, что в Нижнем Тагиле временно перестал выходить на линию электробус. Он в тестовом режиме бесплатно развозит жителей города в Вагонки на Гальянку и в обратном направлении.
Возникшие технические неполадки были устранены в течение суток. С 6 марта 2024 года транспортное средство снова начнет ездить по новому мосту через Тагильский пруд (по Луганскому проспекту) на новом маршруте №77.
Ранее появилось и расписание электробуса. Он ходит в каждую сторону шесть раз в день.