«Грызи его»: в Сухом Логе мужчина натравил питбуля на собаку соседей

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В Сухом Логу питбуль набросился на собаку породы самоед. Хозяин бойцового пса по имени Артем не только не пытался оттащить своего питомца, но и подстрекал расправу. Об этом сообщил Ural Mash.
Как пояснил хозяин питбуля, у него был личный мотив: владелец самоеда якобы должен ему 40 тысяч рублей. В тот день с собакой был не сам должник, а его подруга, которая сама подошла к Артему. Мужчина также добавил, что пытался предупредить ее об опасности.
Однако местные жители утверждают, что уже не раз обращались в полицию и прокуратуру с жалобами на агрессивного пса, но везде получали отказ. Хозяин также на замечания не реагирует.
Ранее в Екатеринбурге агрессивная собака напала на 13-летнюю школьницу.