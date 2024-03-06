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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

В Сухом Логе хозяин питбуля натравил его на соседского пса

«Грызи его»: в Сухом Логе мужчина натравил питбуля на собаку соседей

6 марта 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney

В Сухом Логе хозяин питбуля натравил его на соседского пса

Когда бойцовая собака напала на другого пса на улице Белинского в Сухом Логе, хозяин подстрекал ее, а хозяйку ругал матом.

В Сухом Логу питбуль набросился на собаку породы самоед. Хозяин бойцового пса по имени Артем не только не пытался оттащить своего питомца, но и подстрекал расправу. Об этом сообщил Ural Mash.

Фото: Ural Mash

Как пояснил хозяин питбуля, у него был личный мотив: владелец самоеда якобы должен ему 40 тысяч рублей. В тот день с собакой был не сам должник, а его подруга, которая сама подошла к Артему. Мужчина также добавил, что пытался предупредить ее об опасности.

Однако местные жители утверждают, что уже не раз обращались в полицию и прокуратуру с жалобами на агрессивного пса, но везде получали отказ. Хозяин также на замечания не реагирует.

Ранее в Екатеринбурге агрессивная собака напала на 13-летнюю школьницу.

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#Происшествия#Нападение#Должник#Сухой Лог#Собаки#Хозяин#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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