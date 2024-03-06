«Грызи его»: в Сухом Логе мужчина натравил питбуля на собаку соседей

Как пояснил хозяин питбуля, у него был личный мотив: владелец самоеда якобы должен ему 40 тысяч рублей. В тот день с собакой был не сам должник, а его подруга, которая сама подошла к Артему. Мужчина также добавил, что пытался предупредить ее об опасности.