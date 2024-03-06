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Мужчина в Екатеринбурге избил сотрудника МЧС

Иностранец напал на сотрудника МЧС в Екатеринбурге. Пострадавший вступился за девушку

6 марта 2024, 04:11
Фото: 1MI

Мужчина в Екатеринбурге избил сотрудника МЧС

В Екатеринбурге произошел конфликт между иностранцем и сотрудником МЧС. Инцидент случился 10 января 2024 года.

Компания мужчин в машине, где находился и обвиняемый, стала проявлять агрессию по отношению к девушке, которая сидела в другом автомобиле. Сотрудники МЧС, приехавшие на место ЧП, вступились за горожанку, рассказали в пресс-службе свердловского СК.

После этого мужчина набросился на одного из спасателей и избил его. В отношении агрессора возбудили уголовное дело, которое на данный момент уже завершено. После того, как в СК будет утверждено обвинительное заключение, материалы передадут в суд.

Напомним, 1 марта 2024 года в Екатеринбурге подрались водители автобусов. Один из них при этом избил другого арматурой.

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#Избиение#Суд#Уголовное дело#Криминал#Автомобиль#Девушка#Пострадавший#ЧП#Обвинительное заключение#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#СК
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