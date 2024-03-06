Иностранец напал на сотрудника МЧС в Екатеринбурге. Пострадавший вступился за девушку

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Компания мужчин в машине, где находился и обвиняемый, стала проявлять агрессию по отношению к девушке, которая сидела в другом автомобиле. Сотрудники МЧС, приехавшие на место ЧП, вступились за горожанку, рассказали в пресс-службе свердловского СК.
После этого мужчина набросился на одного из спасателей и избил его. В отношении агрессора возбудили уголовное дело, которое на данный момент уже завершено. После того, как в СК будет утверждено обвинительное заключение, материалы передадут в суд.
Напомним, 1 марта 2024 года в Екатеринбурге подрались водители автобусов. Один из них при этом избил другого арматурой.