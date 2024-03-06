Инспекторы ГИБДД будут ловить нарушителей четыре дня в Нижнем Тагиле

Так, инспекторы будут ежедневно выходить на дороги, останавливать некоторых водителей и проверять у них документы. Особое внимание сотрудники ДПС уделят нарушителям ПДД, в частности пьяным водителям.



Напомним, что за пьяную езду водителей могут лишить прав на срок до двух лет со штрафом в размере 30 тысяч рублей.