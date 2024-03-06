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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Инспекторы ГИБДД выйдут в рейды на дороги Нижнего Тагила на четыре дня

Инспекторы ГИБДД будут ловить нарушителей четыре дня в Нижнем Тагиле

6 марта 2024, 13:27
Фото: 1MI

Инспекторы ГИБДД выйдут в рейды на дороги Нижнего Тагила на четыре дня

С 7 по 10 марта на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО пройдут рейды «Безопасная дорога».

Так, инспекторы будут ежедневно выходить на дороги, останавливать некоторых водителей и проверять у них документы. Особое внимание сотрудники ДПС уделят нарушителям ПДД, в частности пьяным водителям.

Напомним, что за пьяную езду водителей могут лишить прав на срок до двух лет со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что силовики нагрянули на склад Wildberries в Екатеринбурге во время проведения рейда по поимке мигрантов, не вставших на воинский учет. В итоге они нашли 30 иностранцев, которые получили российское гражданство, но не пришли в военкоматы.

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#Общество#Нижний Тагил#ГИБДД#Инспекторы#Водители#Документы#Штрафы#Рейды#Безопасная дорога#Екатеринбург#Пьяная езда#Дарья Сорокина#Нарушители ПДД
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