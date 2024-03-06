Истомин: 79% россиян получают новостную информацию в блогосфере

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На «Медиапотоке», организованном Минобрнауки, «Росатомом» и АНО «Диалог», Истомин обсудил вопросы развития блогосферы в России с участием блогеров. Также был представлен опрос от социологического агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», пишет 56orb.ru.
Из результатов исследования следует, что 79% россиян следят за новостями в блогах и учитывают мнение их авторов. Истомин подчеркнул важность ответственности перед аудиторией, отметив, что достоверность информации является важным социальным ресурсом в настоящее время.
Создатель канала «Лука Ебков» Андрей Третьяков также заявил, что блогерам нужно нести ответственность за передаваемую информацию. Он отметил, что раньше анонимные каналы были интересны аудитории, но сегодня пользователи гораздо более скептически относятся к контенту, за который нет личной ответственности.
Помимо проверки фактов, для блогера важно постоянно совершенствоваться и быть в тренде. Об этом сказал автор с месячной аудиторией более 50 миллионов пользователей и выпускник программы «Мастерская новых медиа» Алексей Костыркин.
Блогер-обозреватель, заслуженный артист Республики Адыгея и также выпускник программы Адам Ачмиз считает, что профессия блогера имеет общественную значимость, так как автор способен делиться не только своей жизнью, но и рассказывать об уникальных местах родной страны.