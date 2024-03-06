Истомин: 79% россиян получают новостную информацию в блогосфере

Создатель канала «Лука Ебков» Андрей Третьяков также заявил, что блогерам нужно нести ответственность за передаваемую информацию. Он отметил, что раньше анонимные каналы были интересны аудитории, но сегодня пользователи гораздо более скептически относятся к контенту, за который нет личной ответственности.