Каршеринг в Екатеринбурге застрял посреди дороги и попал в ДТП

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Водитель иномарки в какой-то момент заметил, что двигатель не набирает обороты, а скорость движения не превышает 40 километров в час. Возле перекрестка проспект Космонавтов — улица Фронтовых Бригад машина сломалась и встала, пишет Е1.
После этого екатеринбуржец включил аварийный сигнал и сообщил о случившемся в техподдержку каршеринга. Ему сообщили о созданной заявке на выезд рабочего. После этого мужчина решил убрать автомобиль с дороги.
Через некоторое время машина завелась и поехала, но у светофора она вновь заглохла. Когда водитель отстегнул ремень безопасности, чтобы выйти из салона, в этот момент в иномарку врезался другой автомобиль. Горожанин ударился головой, лицом и ногой. Его увезли на скорой в больницу, где наложили на лицо три шва.
По словам водителя, в сервисе каршеринга ему поставили статус виновника аварии, а в автоинспекции считают, что вина лежит на втором водителе.
Напомним, 2 марта 2024 года в Екатеринбурге водитель такси влетел в трамвай.