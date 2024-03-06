Каршеринг в Екатеринбурге застрял посреди дороги и попал в ДТП

Через некоторое время машина завелась и поехала, но у светофора она вновь заглохла. Когда водитель отстегнул ремень безопасности, чтобы выйти из салона, в этот момент в иномарку врезался другой автомобиль. Горожанин ударился головой, лицом и ногой. Его увезли на скорой в больницу, где наложили на лицо три шва.