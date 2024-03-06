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Каршеринговый автомобиль в Екатеринбурге попал в аварию после поломки

Каршеринг в Екатеринбурге застрял посреди дороги и попал в ДТП

6 марта 2024, 03:39
Фото: Е1

Каршеринговый автомобиль в Екатеринбурге попал в аварию после поломки

В Екатеринбурге каршеринговый автомобиль Volkswagen стал участником ДТП после того, как заглох посреди дороги. Происшествие случилось на проспекте Космонавтов 5 марта 2024 года.

Водитель иномарки в какой-то момент заметил, что двигатель не набирает обороты, а скорость движения не превышает 40 километров в час. Возле перекрестка проспект Космонавтов — улица Фронтовых Бригад машина сломалась и встала, пишет Е1.

После этого екатеринбуржец включил аварийный сигнал и сообщил о случившемся в техподдержку каршеринга. Ему сообщили о созданной заявке на выезд рабочего. После этого мужчина решил убрать автомобиль с дороги.

Через некоторое время машина завелась и поехала, но у светофора она вновь заглохла. Когда водитель отстегнул ремень безопасности, чтобы выйти из салона, в этот момент в иномарку врезался другой автомобиль. Горожанин ударился головой, лицом и ногой. Его увезли на скорой в больницу, где наложили на лицо три шва.

По словам водителя, в сервисе каршеринга ему поставили статус виновника аварии, а в автоинспекции считают, что вина лежит на втором водителе.

Напомним, 2 марта 2024 года в Екатеринбурге водитель такси влетел в трамвай.

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