Концерты звезд массово отменяют в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Недавно стало известно, что Дора и Инстасамка не приедут в Екатеринбург. Также не так давно отменился концерт группы Morandi из Румынии, пишет Е1.
Кроме того, был суперфестиваль «Диско 90-х». Не состоится в городе и выступление Лолиты Милявской. Отмена произошла, предположительно, из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой.
Поклонники исполнителя Matrang также не увидят его выступления, ранее намеченного на 26 апреля. Не ожидается приезда в город и артиста Эмин. Организаторы не сообщают о причинах этого.
Ранее сообщалось, что концерт Инстасамки екатеринбургские фанаты певицы ждали в 2023 году, потом в 2024, а затем был вовсе отменен весь тур.