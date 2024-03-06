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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

Концерты артистов массово отменяют в Екатеринбурге

Концерты звезд массово отменяют в Екатеринбурге

6 марта 2024, 07:11
Фото: 1MI

Концерты артистов массово отменяют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге наблюдается массовая отмена концертов популярных исполнителей.

Недавно стало известно, что Дора и Инстасамка не приедут в Екатеринбург. Также не так давно отменился концерт группы Morandi из Румынии, пишет Е1.

Кроме того, был суперфестиваль «Диско 90-х». Не состоится в городе и выступление Лолиты Милявской. Отмена произошла, предположительно, из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой.

Поклонники исполнителя Matrang также не увидят его выступления, ранее намеченного на 26 апреля. Не ожидается приезда в город и артиста Эмин. Организаторы не сообщают о причинах этого.

Ранее сообщалось, что концерт Инстасамки екатеринбургские фанаты певицы ждали в 2023 году, потом в 2024, а затем был вовсе отменен весь тур.

Концерт певицы Доры в Екатеринбурге не состоится
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#Свободное время#Свердловская область#Артисты#Отмена#Екатеринбург#Концерты#Выступления#Дарья Сорокина
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