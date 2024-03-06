Купить товар на маркетплейсе станет легче, но дороже

Кроме того, предположительно, появится возможность создавать универсальные пункты выдачи. В настоящий момент все пункты имеют фирменное оформление. Все они находятся в разных местах. А, после нововведения, маркетплейсы смогут сразу отдать заказы с Ozon, Wildberries и других агрегаторов.