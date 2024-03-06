tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Покупка на маркетплейсах в России скоро подорожает

Купить товар на маркетплейсе станет легче, но дороже

6 марта 2024, 07:43
Фото: 1MI

Покупка на маркетплейсах в России скоро подорожает

В России подготовлен законопроект по регулированию торговли на интернет-площадках.

Из-за этого онлайн-торговля в стране будет изменена. Какие перемены нас ждут, выяснили «Новые известия».

К примеру, законопроектом предлагается ввести отмену платы за возврат товаров. Формулировка звучит так: «агрегатор не вправе требовать от покупателя компенсации».

Кроме того, предположительно, появится возможность создавать универсальные пункты выдачи. В настоящий момент все пункты имеют фирменное оформление. Все они находятся в разных местах. А, после нововведения, маркетплейсы смогут сразу отдать заказы с Ozon, Wildberries и других агрегаторов.

Кроме того, могут ввести отмену требований по эксклюзивному размещению товаров. Согласно нововведениям, продавцы смогут сами выбирать, на каких площадках выставлять продукцию.

Помимо этого, может быть введен запрет на навязывание логистических услуг, ограничение комиссий, а также ряд других правил. В целом, перемен запланировано множество. Для самих покупателей не все меры полезны, заключили журналисты.

Ранее сообщалось, что две девушки в Екатеринбурге обманули Wildberries на 45 тысяч рублей.

Работница пункта выдачи в Екатеринбурге накинулась на клиентов с бранью
Узнать подробнее
Читайте также:
Мыло за 67 тысяч рублей: скандал разразился в пункте выдачи заказов в ЕкатеринбургеСотрудники пунктов выдачи Wildberries в Екатеринбурге сообщили о нехватке кадровПункт выдачи Wildberries в Екатеринбурге брошен пустым и открытым
#Общество#Законопроект#Продавцы#Платежи#Екатеринбург#Wildberries#Маркетплейс#Пункты выдачи#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
4 марта, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Вчера, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Вчера, 08:45
Концерты звезд массово отменяют в Екатеринбурге
Сегодня, 07:11
Женщина в Екатеринбурге заказала 10 коробок БАДов и получила за это штраф
Сегодня, 07:10
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Сегодня, 03:23