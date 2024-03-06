Купить товар на маркетплейсе станет легче, но дороже

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Из-за этого онлайн-торговля в стране будет изменена. Какие перемены нас ждут, выяснили «Новые известия».
К примеру, законопроектом предлагается ввести отмену платы за возврат товаров. Формулировка звучит так: «агрегатор не вправе требовать от покупателя компенсации».
Кроме того, предположительно, появится возможность создавать универсальные пункты выдачи. В настоящий момент все пункты имеют фирменное оформление. Все они находятся в разных местах. А, после нововведения, маркетплейсы смогут сразу отдать заказы с Ozon, Wildberries и других агрегаторов.
Кроме того, могут ввести отмену требований по эксклюзивному размещению товаров. Согласно нововведениям, продавцы смогут сами выбирать, на каких площадках выставлять продукцию.
Помимо этого, может быть введен запрет на навязывание логистических услуг, ограничение комиссий, а также ряд других правил. В целом, перемен запланировано множество. Для самих покупателей не все меры полезны, заключили журналисты.
Ранее сообщалось, что две девушки в Екатеринбурге обманули Wildberries на 45 тысяч рублей.