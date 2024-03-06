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В Каменске-Уральском появится манеж для занятий легкой атлетикой

Легкоатлетический манеж построят в Каменске-Уральском за 672 млн

6 марта 2024, 08:45
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском появится манеж для занятий легкой атлетикой

В Каменске-Уральском будет построен манеж для занятий легкой атлетикой. Стоимость всех работ по строительству и оборудованию составит более 672 миллионов рублей.

Здание будет делиться на два блока — для администрации и для спортивных занятий. Площадь помещения превысит шесть тысяч квадратных метров. Спортзал сможет вмещать в себя до 80 спортсменов, рассказали в областном Департаменте информполитики.

По словам заместителя главы Свердловской области Алексея Шмыкова, легкая атлетика — популярный вид спорта в регионе, которым занимаются более 55 тысяч местных жителей. Данный спортобъект было решено построить по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Напомним, в Нижнем Тагиле возле школы №44 будет сделана спортплощадка, на возведение которой выдали 35,5 миллиона рублей.

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