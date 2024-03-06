Легкоатлетический манеж построят в Каменске-Уральском за 672 млн

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:45
Здание будет делиться на два блока — для администрации и для спортивных занятий. Площадь помещения превысит шесть тысяч квадратных метров. Спортзал сможет вмещать в себя до 80 спортсменов, рассказали в областном Департаменте информполитики.
По словам заместителя главы Свердловской области Алексея Шмыкова, легкая атлетика — популярный вид спорта в регионе, которым занимаются более 55 тысяч местных жителей. Данный спортобъект было решено построить по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
Напомним, в Нижнем Тагиле возле школы №44 будет сделана спортплощадка, на возведение которой выдали 35,5 миллиона рублей.