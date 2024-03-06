Летом в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют крышу в школе №1

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Здание общеобразовательной школы находится улице Оплетина, 11А. Оно состоит из четырех блоков и было построено в 1977 году. Приступить к работе на объекте строители будут должны 1 июня и сдать его к 15 августа 2024 года, до начала нового учебного года.
Среди работ в проектной документации значатся демонтаж, устройство цементных стяжек и пароизоляции, укладка рубероида, утепление керамзитом, огрунтовка, утилизация мусора и другие.
Кроме того, подрядной организации необходимо обеспечить безопасность труда и окружающей среды. Саму площадку, на которой будут проводиться работы, нужно систематически убирать. Также известно, что на объекте будет осуществляться строительный контроль.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки на электронный тендер принимаются до 11 марта 2024 года.
Ранее стало известно, что на ремонт крыши в МАУ ДО ДДДЮТ выделено из бюджета 18,5 миллиона рублей.