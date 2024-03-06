Малый бизнес получит от КМСП 4,5 млрд льготных кредитов на лизинг оборудования

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что программа становится все более доступной для предприятий. С ее помощью бизнес может расширять производство и увеличивать оборот. Также он отметил, что в прошлом году программа заработала и в новых регионах, где предприниматели получили 119 миллионов рублей льготного финансирования на закупку оборудования.