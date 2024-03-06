Малый бизнес получит от КМСП 4,5 млрд льготных кредитов на лизинг оборудования

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По итогам прошлого года малые предприятия получили кредиты на общую сумму 2,4 миллиарда рублей под 6% годовых на покупку отечественного оборудования и под 8% — на приобретение иностранного. Лидерами по объему привлеченного финансирования стали компании из Санкт-Петербурга (211 млн руб.), Московской (195 млн) и Нижегородской областей (150 млн), сообщает tass.ru.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что программа становится все более доступной для предприятий. С ее помощью бизнес может расширять производство и увеличивать оборот. Также он отметил, что в прошлом году программа заработала и в новых регионах, где предприниматели получили 119 миллионов рублей льготного финансирования на закупку оборудования.
Эта сумма для всех участников программы может быть от 500 тысяч до 50 миллионов рублей, а сроки выплаты — от 13 месяцев до семи лет. Вносить платежи нужно после получения оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования.
Поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным. Отвечает за реализацию нацпроекта первый вице-премьер Андрей Белоусов.