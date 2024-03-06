Машина реанимации в Екатеринбурге попала в аварию. Медики везли ребенка в больницу

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Известно, что ребенок в дорожном происшествии не пострадал. Вскоре после произошедшего к месту ЧП приехала еще одна машина скорой, которая увезла пациента, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Ребенок и медицинские сотрудники не пострадали. Подробности о ДТП в настоящий момент не сообщаются.
Напомним, 3 марта 2024 года на автодороге Пермь — Екатеринбург перевернулся автомобиль после съезда с дороги. В машине ехали мужчина и двое детей. Пострадавших девочку и мужчину отвезли в больницу.