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Машина реанимации в Екатеринбурге попала в ДТП

Машина реанимации в Екатеринбурге попала в аварию. Медики везли ребенка в больницу

6 марта 2024, 09:13
Фото: 1MI

Машина реанимации в Екатеринбурге попала в ДТП

В Екатеринбурге служебная машина реанимации центра медицины катастроф попала в аварию. Врачи везли в больницу ребенка.

Известно, что ребенок в дорожном происшествии не пострадал. Вскоре после произошедшего к месту ЧП приехала еще одна машина скорой, которая увезла пациента, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Ребенок и медицинские сотрудники не пострадали. Подробности о ДТП в настоящий момент не сообщаются.

Напомним, 3 марта 2024 года на автодороге Пермь — Екатеринбург перевернулся автомобиль после съезда с дороги. В машине ехали мужчина и двое детей. Пострадавших девочку и мужчину отвезли в больницу.

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#Происшествия#Дети#Медицина#Скорая помощь#Врачи#ЧП#Реанимация#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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