На свободу вышел свердловский экс-участковый, рассказавший про спрятанные трупы

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Об этом рассказали родные полицейского Е1. Теперь Юрию предстоит приходить по вызову в СК и в суд, запрещено входить в интернет и использовать смартфон.
Напомним, что Золотко пожаловался в СК на то, что его руководство якобы прячет трупы. На месте, на которое он указал, действительно нашли тела, завернутые в пакеты. Опознать этих людей не получилось. После всего этого уголовное дело завели на самого Юрия.
Теперь в его отношении расследуются три уголовных дела, за действия, совершенные в 2019, 2021 и 2022 годах. После жалобы мужчины СК заявления на него написали задержанные им в прошлом мужчины. Они пожаловались, что Юрий тогда причинил к ним насилие.
Юрий же удивлен этим трем уголовным делам. По его словам, обвинение высосано из пальца и сделано намеренно из-за того, что он пожаловался на действия своего начальства.
Ранее сообщалось, что тайное захоронение из трех тел нашли рабочие, копая могилу в свердловском поселке.