На свободу вышел свердловский экс-участковый, рассказавший про спрятанные трупы

Напомним, что Золотко пожаловался в СК на то, что его руководство якобы прячет трупы. На месте, на которое он указал, действительно нашли тела, завернутые в пакеты. Опознать этих людей не получилось. После всего этого уголовное дело завели на самого Юрия.