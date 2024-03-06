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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Свердловского экс-участкового отпустили из-под домашнего ареста

На свободу вышел свердловский экс-участковый, рассказавший про спрятанные трупы

6 марта 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney

Свердловского экс-участкового отпустили из-под домашнего ареста

Из-под домашнего ареста отпущен свердловский экс-участковый Юрий Золотко. Ему заменили наказание на запрет определенных действий.

Об этом рассказали родные полицейского Е1. Теперь Юрию предстоит приходить по вызову в СК и в суд, запрещено входить в интернет и использовать смартфон.

Напомним, что Золотко пожаловался в СК на то, что его руководство якобы прячет трупы. На месте, на которое он указал, действительно нашли тела, завернутые в пакеты. Опознать этих людей не получилось. После всего этого уголовное дело завели на самого Юрия.

Теперь в его отношении расследуются три уголовных дела, за действия, совершенные в 2019, 2021 и 2022 годах. После жалобы мужчины СК заявления на него написали задержанные им в прошлом мужчины. Они пожаловались, что Юрий тогда причинил к ним насилие.

Юрий же удивлен этим трем уголовным делам. По его словам, обвинение высосано из пальца и сделано намеренно из-за того, что он пожаловался на действия своего начальства.

Ранее сообщалось, что тайное захоронение из трех тел нашли рабочие, копая могилу в свердловском поселке.

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