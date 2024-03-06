tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Жителей Нижнего Тагила просят не ходить под крышами из-за схода снега

Осторожно, сосульки! Тагильчан предупреждают о возможном сходе снега с крыш

6 марта 2024, 09:43
Фото: tagilcity.ru

Жителей Нижнего Тагила просят не ходить под крышами из-за схода снега

В Нижнем Тагиле в связи с установившейся теплой и солнечной погодой началось обильное таяние снега. Именно поэтому жителям не рекомендуют ходить и находиться под крышами зданий.

На многих домах города висят большие сосульки. Кроме того, с неочищенных крыш сходят снег и лед.

Чтобы избежать травм, старайтесь не стоять вблизи зданий, не заходите на огражденные участки, — предупреждает жителей Нижнего Тагила Центр защиты населения.
Фото: tagilcity.ru

Также специалисты посоветовали быть осторожнее на скользких улицах и тротуарах. Чтобы избежать травм, нужно носить обувь на удобной подошве, которая обеспечивает хорошее сцепление. Пожилым людям можно использовать трость для дополнительной опоры.

Напомним, 8 марта в Нижнем Тагиле ожидается ветреная погода и до -3 градусов.

Дошкольник пострадал в ДТП из-за гололеда на Серовском тракте в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Уральская школа заплатит 150 тысяч компенсации за упавшую на ученика сосулькуСосулька с крыши KFC в Екатеринбурге упала и травмировала мужчину
#Нижний Тагил#Травма#Город#Снег#Опасность#Крыша#Весна#Сосульки#Екатеринбург#Евгения Сафина
Подпишитесь
Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области
Вчера, 05:30
Недействующий корпус лагеря «Лесной ручеек» отремонтируют в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Вчера, 08:45
Концерты звезд массово отменяют в Екатеринбурге
Сегодня, 07:11
Женщина в Екатеринбурге заказала 10 коробок БАДов и получила за это штраф
Сегодня, 07:10
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Сегодня, 03:23