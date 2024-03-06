Осторожно, сосульки! Тагильчан предупреждают о возможном сходе снега с крыш

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
На многих домах города висят большие сосульки. Кроме того, с неочищенных крыш сходят снег и лед.
Чтобы избежать травм, старайтесь не стоять вблизи зданий, не заходите на огражденные участки, — предупреждает жителей Нижнего Тагила Центр защиты населения.
Также специалисты посоветовали быть осторожнее на скользких улицах и тротуарах. Чтобы избежать травм, нужно носить обувь на удобной подошве, которая обеспечивает хорошее сцепление. Пожилым людям можно использовать трость для дополнительной опоры.
Напомним, 8 марта в Нижнем Тагиле ожидается ветреная погода и до -3 градусов.