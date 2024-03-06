Осторожно, сосульки! Тагильчан предупреждают о возможном сходе снега с крыш

Также специалисты посоветовали быть осторожнее на скользких улицах и тротуарах. Чтобы избежать травм, нужно носить обувь на удобной подошве, которая обеспечивает хорошее сцепление. Пожилым людям можно использовать трость для дополнительной опоры.