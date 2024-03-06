Подарок-сюрприз: чем удивить любимых женщин на 8 Марта?

Цветы — это символ 8 Марта. Все мужчины хотят порадовать своих близких тюльпанами. Но не всегда есть время стоять в очередях. Кроме того, иногда не получается именно в праздник встретиться со всеми и поздравать. В этом случае можно обратиться к тем же сервисам доставки. С их помощью получится не только порадовать близкого человека, но и сделать это быстрее всех. Например, в «Яндекс Лавке» уверяют, что доставка букетов занимает от 15 минут.