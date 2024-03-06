Подарок-сюрприз: чем удивить любимых женщин на 8 Марта?

Posted Вчера, 15:11
Published Вчера, 15:11
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Если сравнить опросы, то предпочтения у россиянок в подарках на 8 марта примерно одинаковые. Четверть женщин выбирают цветы, каждой пятой нравится аксессуары, парфюмерия, косметика или подарочный сертификат на их получение. Далее вкусны разнятся: деньги, билеты в театр, путешествия, гаджеты. Однако мало кто вспоминает о таком важном атрибуте праздничного стола, как сладкое.
Торт «Красный бархат»
Знаменитый во всем мире торт «Красный бархат» станет хорошим подарком любимой супруге или девушке. По содержанию — это нежный и сочный торт с прослойкой из сливочного крема, а по внешнему виду — ярко-красный с бархатной текстурой, выражающий любовь и страсть к близкому человеку. Конечно, его не обязательно готовить: сегодня есть сервисы доставки, которые готовятся к таким праздникам и могут привезти заказ быстро.
Сделайте подарок быстрее всех — тюльпаны с доставкой
Цветы — это символ 8 Марта. Все мужчины хотят порадовать своих близких тюльпанами. Но не всегда есть время стоять в очередях. Кроме того, иногда не получается именно в праздник встретиться со всеми и поздравать. В этом случае можно обратиться к тем же сервисам доставки. С их помощью получится не только порадовать близкого человека, но и сделать это быстрее всех. Например, в «Яндекс Лавке» уверяют, что доставка букетов занимает от 15 минут.
Подарочный сертификат
Если вы уверены, что парфюмерия и косметика — это то, что нужно женщине, но не знаете, что выбрать, подарочный сертификат на товары Л’этуаль, «Зеленое яблоко», Рив Гош и другие бренды станет хорошим подарком. Сертификат может быть не только на саму продукцию, но и на мастер-классы или экскурсии. При этом не стоит забывать, что сертификат — это просто бумажка и дарить ее лучше с цветами или сладостями.
Набор конфет в форме бриллианта
Шоколад — один из самых популярных подарков на Международный женский день. Однако в этот праздник важно как содержание презента, так и его красивая упаковка, которая выражает ваше отношение к человеку. Например, маме, бабушке или учительнице понравится, если вы продемонстрируете их значимость в вашей жизни. Подарите им набор шоколадных конфет «Коркунов», который упакован в коробку в форме бриллианта. Эстетика этого драгоценного минерала символизирует ценность.