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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

СК завершил расследование убийства женщины на даче под Екатеринбургом

Подозреваемый вменяем: СК завершил расследование убийства женщины под Екатеринбургом

6 марта 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney

СК завершил расследование убийства женщины на даче под Екатеринбургом

Неоднократно судимому Алексею Протасову предъявили обвинения в убийстве владелицы дачи под Екатеринбургом Елены Косецкой и двух кражах.

Следственный комитет завершил расследование убийства Елены Косецкой, владелицы загородного дома под Екатеринбургом, с которой осенью прошлого года, по версии следствия, жестоко расправился нанятый разнорабочий Алексей Протасов. Об этом пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в СК.

Подозреваемый является уроженцем Томска, он имеет неоднократные судимости за угоны и кражи. Протасова Елена Косецкая наняла для подсобных работ на даче в Курманке Белоярского района.

В день убийства женщина приехала на дачу и увидела, что Протасов пьян. Он несколько раз ударил ее железной трубой по голове, затем привязал тело жертвы к стулу и скрылся. Труп позднее обнаружили родственники.

Рецидивист уехал на машине хозяйки, однако через неделю его задержали в Каменске-Уральском. Он дал признательные показания, а судебно-медицинская экспертиза подтвердила его вменяемость.

Обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру. Протасову грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Первоуральске присяжные вынесли оправдательный приговор супругам за убийство с поджогом.

#Уголовное дело#Убийство#Экспертиза#Криминал#СК РФ#Рецидивист#Признание#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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