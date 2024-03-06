Подозреваемый вменяем: СК завершил расследование убийства женщины под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Следственный комитет завершил расследование убийства Елены Косецкой, владелицы загородного дома под Екатеринбургом, с которой осенью прошлого года, по версии следствия, жестоко расправился нанятый разнорабочий Алексей Протасов. Об этом пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в СК.
Подозреваемый является уроженцем Томска, он имеет неоднократные судимости за угоны и кражи. Протасова Елена Косецкая наняла для подсобных работ на даче в Курманке Белоярского района.
В день убийства женщина приехала на дачу и увидела, что Протасов пьян. Он несколько раз ударил ее железной трубой по голове, затем привязал тело жертвы к стулу и скрылся. Труп позднее обнаружили родственники.
Рецидивист уехал на машине хозяйки, однако через неделю его задержали в Каменске-Уральском. Он дал признательные показания, а судебно-медицинская экспертиза подтвердила его вменяемость.
Обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру. Протасову грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Первоуральске присяжные вынесли оправдательный приговор супругам за убийство с поджогом.