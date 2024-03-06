Правительства Москвы и китайского Шэньчжэня подписали меморандум о сотрудничестве

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
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Updated Сегодня, 18:50
Документ был подписан министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым и вице-мэром Шэньчжэня Ван Шоужуем.
Стороны отметили, что надеются на длительное и плодотворное партнерство, взаимную поддержку компаний по экспорту товаров и обмен опытом в сфере привлечения внешних инвестиций и цифровизации городского хозяйства, пишет rosbalt.ru.
Целью меморандума является развитие внешнеэкономических связей и взаимовыгодного сотрудничества сторон с применением передового опыта в модернизации городской инфраструктуры транспорта, а также взаимообмен опытом в области городского управления, инноваций, градостроительства и торговли и совместная работа в области культуры, науки, образования, туризма, экологии и защиты окружающей среды.
По приглашению Сергея Черемина партнеры из Шэньчжэня примут участие в Международном транспортном саммите в Москве и присоединятся к проекту Urban Transport Data — аналитической платформе по сбору и обмену информацией о работе городского транспортного комплекса. В числе прочего он отметил заинтересованность в интеграции китайских компаний и локализации высокотехнологичного бизнеса КНР в Москве.
Население китайского молодого города Шэньчжэня превышает 20 млн человек. Город признан самой инновационной агломерацией КНР и входит в перечень наиболее передовых мегаполисов планеты. Являясь лидером по концентрации крупнейших высокотехнологичных корпораций, Шэньчжэнь наработал опыт применения современных технологий градостроения в рамках строгих экологических стандартов комплексного развития территорий.
Таким образом, город сохраняет свой статус в списке лидеров по устойчивому развитию и комфорту городской среды.