Правительства Москвы и китайского Шэньчжэня подписали меморандум о сотрудничестве

По приглашению Сергея Черемина партнеры из Шэньчжэня примут участие в Международном транспортном саммите в Москве и присоединятся к проекту Urban Transport Data — аналитической платформе по сбору и обмену информацией о работе городского транспортного комплекса. В числе прочего он отметил заинтересованность в интеграции китайских компаний и локализации высокотехнологичного бизнеса КНР в Москве.