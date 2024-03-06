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Правительства Москвы и китайского Шэньчжэня подписали меморандум о сотрудничестве

Правительства Москвы и китайского Шэньчжэня подписали меморандум о сотрудничестве

6 марта 2024, 18:50
Фото: АНО «МЦМС»
6 марта в ходе визита правительственной делегации Москвы в город Шэньчжэнь (Китайская Народная Республика) состоялось подписание меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между правительством Москвы и народным правительством города Шэньчжэня.

Документ был подписан министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым и вице-мэром Шэньчжэня Ван Шоужуем.

Стороны отметили, что надеются на длительное и плодотворное партнерство, взаимную поддержку компаний по экспорту товаров и обмен опытом в сфере привлечения внешних инвестиций и цифровизации городского хозяйства, пишет rosbalt.ru.

Целью меморандума является развитие внешнеэкономических связей и взаимовыгодного сотрудничества сторон с применением передового опыта в модернизации городской инфраструктуры транспорта, а также взаимообмен опытом в области городского управления, инноваций, градостроительства и торговли и совместная работа в области культуры, науки, образования, туризма, экологии и защиты окружающей среды.

По приглашению Сергея Черемина партнеры из Шэньчжэня примут участие в Международном транспортном саммите в Москве и присоединятся к проекту Urban Transport Data — аналитической платформе по сбору и обмену информацией о работе городского транспортного комплекса. В числе прочего он отметил заинтересованность в интеграции китайских компаний и локализации высокотехнологичного бизнеса КНР в Москве.

Население китайского молодого города Шэньчжэня превышает 20 млн человек. Город признан самой инновационной агломерацией КНР и входит в перечень наиболее передовых мегаполисов планеты. Являясь лидером по концентрации крупнейших высокотехнологичных корпораций, Шэньчжэнь наработал опыт применения современных технологий градостроения в рамках строгих экологических стандартов комплексного развития территорий.

Таким образом, город сохраняет свой статус в списке лидеров по устойчивому развитию и комфорту городской среды.

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