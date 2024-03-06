Психологи предотвратили десятки детских смертей в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Данные приводятся за 2023 год. Информацию предоставил замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время встречи в Доме журналистов.
Он отметил, что предотвращено 70 попыток суицида. Сделали это совместными усилиями учителя и психологи.
Напомним, что последнее детское самоубийство произошло в начале февраля в Нижнего Тагиле. Свел счеты с жизнью ребенок влиятельного предпринимателя. Это произошло в доме его бабушки.
Ранее специалисты дали советы о том, как уберечь своих детей от употребления наркотиков.