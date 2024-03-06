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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Десятки детей из Свердловской области чуть не совершили суицид

Психологи предотвратили десятки детских смертей в Свердловской области

6 марта 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney

Десятки детей из Свердловской области чуть не совершили суицид

В Свердловской области педагоги и психологи сумели предотвратить десятки детских смертей. Речь идет о суициде, который некоторые несовершеннолетние хотели совершить.

Данные приводятся за 2023 год. Информацию предоставил замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время встречи в Доме журналистов.

Он отметил, что предотвращено 70 попыток суицида. Сделали это совместными усилиями учителя и психологи.

Напомним, что последнее детское самоубийство произошло в начале февраля в Нижнего Тагиле. Свел счеты с жизнью ребенок влиятельного предпринимателя. Это произошло в доме его бабушки.

Ранее специалисты дали советы о том, как уберечь своих детей от употребления наркотиков.

#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Учителя#Педагоги#Суицид#Павел Креков#Психологи#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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