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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Голикова призвала жительниц России рожать до 24 лет

«Репродуктивный возраст короткий»: россиянок призвали рожать до 24 лет

6 марта 2024, 12:36
Фото: 1MI

Голикова призвала жительниц России рожать до 24 лет

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала жительниц России рожать первого ребенка в возрасте до 24 лет.

По ее словам, в настоящий момент средний возраст рождения первенца в стране — 26 лет.

При этом Татьяна Голикова напомнила, что репродуктивный возраст женщины короткий. На ее взгляд, лучше всего родить до 24 лет. А далее, как считает вице-премьер, чем быстрее родился первый ребенок, тем быстрее на свет появится второй и последующие.

Также Голикова аргументировала свою позицию тем, что женщинам не должно быть страшно встречать старость. Отмечается, что такое предложение вице-премьер озвучила на Всемирном форуме молодежи.

Ранее журналист из Нижнего Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды, которых на самом деле не было.

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#Россия#Возраст#Татьяна Голикова#Роды#Страна#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Беременность и роды#Рождение детей
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