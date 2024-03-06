«Репродуктивный возраст короткий»: россиянок призвали рожать до 24 лет

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
По ее словам, в настоящий момент средний возраст рождения первенца в стране — 26 лет.
При этом Татьяна Голикова напомнила, что репродуктивный возраст женщины короткий. На ее взгляд, лучше всего родить до 24 лет. А далее, как считает вице-премьер, чем быстрее родился первый ребенок, тем быстрее на свет появится второй и последующие.
Также Голикова аргументировала свою позицию тем, что женщинам не должно быть страшно встречать старость. Отмечается, что такое предложение вице-премьер озвучила на Всемирном форуме молодежи.
Ранее журналист из Нижнего Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды, которых на самом деле не было.