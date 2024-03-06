«Репродуктивный возраст короткий»: россиянок призвали рожать до 24 лет

При этом Татьяна Голикова напомнила, что репродуктивный возраст женщины короткий. На ее взгляд, лучше всего родить до 24 лет. А далее, как считает вице-премьер, чем быстрее родился первый ребенок, тем быстрее на свет появится второй и последующие.