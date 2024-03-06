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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Из Екатеринбурга полетят авиарейсы в Харбин и Пекин

Самолеты из Екатеринбурга полетят в Китай

6 марта 2024, 10:45
Фото: 1MI

Из Екатеринбурга полетят авиарейсы в Харбин и Пекин

Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» будут вылетать из Екатеринбурга в китайские города Харбин и Пекин с 4 апреля 2024 года.

Воздушные судна будут летать в Китай по следующим дням недели: в понедельник, четверг и суббот. Лайнер будет приземляться в аэропорту Дасин, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Билеты по данным авиамаршрутам можно купить уже сейчас.

Напомним, с 8 февраля 2024 года компания «Уральские авиалинии» запустила перелеты из столицы Урала в Стамбул.

Пассажиры данных авиарейсов имеют возможность планировать пересадки в турецком аэропорту для вылетов в города Европы и Азии, а также обратно в Екатеринбург.

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