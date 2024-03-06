Самолеты из Екатеринбурга полетят в Китай

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Воздушные судна будут летать в Китай по следующим дням недели: в понедельник, четверг и суббот. Лайнер будет приземляться в аэропорту Дасин, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Билеты по данным авиамаршрутам можно купить уже сейчас.
Напомним, с 8 февраля 2024 года компания «Уральские авиалинии» запустила перелеты из столицы Урала в Стамбул.
Пассажиры данных авиарейсов имеют возможность планировать пересадки в турецком аэропорту для вылетов в города Европы и Азии, а также обратно в Екатеринбург.