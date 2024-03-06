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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Школьница из Нижнего Тагила победила на соревнованиях по настольному теннису

Школьница из Нижнего Тагила стала призером соревнований по настольному теннису

6 марта 2024, 11:44
Фото: Физкультура, спорт и молодежная политика Нижнего Тагила

Школьница из Нижнего Тагила победила на соревнованиях по настольному теннису

В Свердловской области прошло региональное состязание по теннису среди подростков до 14 лет. Соревнования проходили 2 и 3 марта 2024 года.

От нижнетагильской спортшколы «Авиатор» в данном мероприятии принимало участие 10 теннисистов.

Одна из учениц вышеупомянутой школы, Анастасия Декабрьская, оказалась одной из лучших участников и получила бронзовую награду, рассказали в пресс-службе спорта и молодежной политики Нижнего Тагила.

Всего в Первенстве участвовали 98 девочек и 108 мальчиков. Также среди мальчиков лучший результат продемонстрировал Максим Искакин, который занял восьмое место.

Напомним, спортсменка из Нижнего Тагила завоевала бронзовое место в соревнованиях по дзюдо в категории до 52 килограмм.

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