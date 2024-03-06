Школьница из Нижнего Тагила стала призером соревнований по настольному теннису

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
От нижнетагильской спортшколы «Авиатор» в данном мероприятии принимало участие 10 теннисистов.
Одна из учениц вышеупомянутой школы, Анастасия Декабрьская, оказалась одной из лучших участников и получила бронзовую награду, рассказали в пресс-службе спорта и молодежной политики Нижнего Тагила.
Всего в Первенстве участвовали 98 девочек и 108 мальчиков. Также среди мальчиков лучший результат продемонстрировал Максим Искакин, который занял восьмое место.
Напомним, спортсменка из Нижнего Тагила завоевала бронзовое место в соревнованиях по дзюдо в категории до 52 килограмм.