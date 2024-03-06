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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Сильные снегопады придут в Нижний Тагил в праздничные выходные

Сильные снегопады придут в Нижний Тагил в праздничные выходные

6 марта 2024, 11:20
Фото: 1MI
В выходные в Нижнем Тагиле будет снежно и ветрено.

В Нижнем Тагиле в ближайший выходной, 8 марта, прогнозируется ветреная погода. Ветер достигнет 10 метров в секунду. В дневное время синоптиками прогнозируется до -7 градусов. Об этом сообщается на сайте Гисметео.

В субботу, 9 марта, синоптики прогнозируют снежную погоду. Причем количество осадков превысит природную норму. Большая часть осадков придется на ночь с 8 на 9 марта, а также на утро 9 марта.

Днем прогнозируется -4 градуса, а в вечернее время -7 градусов. К вечеру вновь выпадут осадки. В воскресенье, 10 марта, весь день будет снежно. Днем будет -5 градусов, а к вечеру похолодает до -8 градусов.

Напомним, что после кратковременного похолодания в регионе снова станет тепло. Потепление будет наблюдаться в целом по области в четверг, 7 марта.

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