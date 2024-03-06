Сильные снегопады придут в Нижний Тагил в праздничные выходные

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Нижнем Тагиле в ближайший выходной, 8 марта, прогнозируется ветреная погода. Ветер достигнет 10 метров в секунду. В дневное время синоптиками прогнозируется до -7 градусов. Об этом сообщается на сайте Гисметео.
В субботу, 9 марта, синоптики прогнозируют снежную погоду. Причем количество осадков превысит природную норму. Большая часть осадков придется на ночь с 8 на 9 марта, а также на утро 9 марта.
Днем прогнозируется -4 градуса, а в вечернее время -7 градусов. К вечеру вновь выпадут осадки. В воскресенье, 10 марта, весь день будет снежно. Днем будет -5 градусов, а к вечеру похолодает до -8 градусов.
Напомним, что после кратковременного похолодания в регионе снова станет тепло. Потепление будет наблюдаться в целом по области в четверг, 7 марта.