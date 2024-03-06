Силовики нагрянули на склад Wildberries в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В результате среди 267 сотрудников нашли более 30 иностранцев. Теперь их поставят на воинский учет принудительно, отметили в СК России по ЦВО.
Отмечается, что с ноября прошлого года по итогам рейдов в уральской столице на учет в военкоматы встали 600 иностранцев.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому пройдут военные сборы для запасников. Это мужчины, прибывающие в запасе. На военных сборах их будут учить, как надо ликвидировать последствия ЧС.