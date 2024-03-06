Силовики нагрянули на склад Wildberries в Екатеринбурге

Призывников искали среди мигрантов на складе Wildberries в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики приехали на склад Wildberries в поисках мигрантов-призывников. Речь идет об иностранцах, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Эта обязанность прописана в законодательстве.