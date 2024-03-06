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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Призывников искали среди мигрантов на складе Wildberries в Екатеринбурге

Силовики нагрянули на склад Wildberries в Екатеринбурге

6 марта 2024, 09:18
Фото: Пресс-служба СК России по ЦВО

Призывников искали среди мигрантов на складе Wildberries в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики приехали на склад Wildberries в поисках мигрантов-призывников. Речь идет об иностранцах, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Эта обязанность прописана в законодательстве.

В результате среди 267 сотрудников нашли более 30 иностранцев. Теперь их поставят на воинский учет принудительно, отметили в СК России по ЦВО.

Отмечается, что с ноября прошлого года по итогам рейдов в уральской столице на учет в военкоматы встали 600 иностранцев.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому пройдут военные сборы для запасников. Это мужчины, прибывающие в запасе. На военных сборах их будут учить, как надо ликвидировать последствия ЧС.

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#Происшествия#Свердловская область#Мигранты#Призывники#Силовики#Екатеринбург#Wildberries#Воинский учет#Дарья Сорокина
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