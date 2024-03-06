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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Сбежавший из психбольницы в Екатеринбурге был судим за хищения и кражи

Стали известны подробности о сбежавшем из психбольницы Екатеринбурга рецидивисте

6 марта 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney

Сбежавший из психбольницы в Екатеринбурге был судим за хищения и кражи

Мужчина, который сбежал из психбольницы в Екатеринбурге, был судим за хищения, кражи и разбой.

Восемь лет назад мужчину приговорили к 5,5 годам тюрьмы, а четыре года назад ему прибавили срок заключения за то, что он угрожал работнику колонии, пишет Лента.ру.

Мужчина вышел из тюрьмы, и год назад снова был задержан за разбой. В конце прошлого года его отправили на психиатрическую экспертизу в больницу, в начале марта он оттуда сбежал.

По данным издания, мужчина должен был сидеть 13 лет в тюрьме, но вышел по УДО.

Напомним, что беглеца зовут Роман Порсин. Он находился в медучреждении на Сибирском тракте.

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#Происшествия#Больница#Психбольница#Разбой#Колония#Психиатрическая экспертиза#Тюрьма#Рецидивист#Кражи#18+#Екатеринбург#УДО#Дарья Сорокина
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