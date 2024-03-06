Стали известны подробности о сбежавшем из психбольницы Екатеринбурга рецидивисте

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Восемь лет назад мужчину приговорили к 5,5 годам тюрьмы, а четыре года назад ему прибавили срок заключения за то, что он угрожал работнику колонии, пишет Лента.ру.
Мужчина вышел из тюрьмы, и год назад снова был задержан за разбой. В конце прошлого года его отправили на психиатрическую экспертизу в больницу, в начале марта он оттуда сбежал.
По данным издания, мужчина должен был сидеть 13 лет в тюрьме, но вышел по УДО.
Напомним, что беглеца зовут Роман Порсин. Он находился в медучреждении на Сибирском тракте.