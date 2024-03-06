Стоянку транспорта запретят в Тагиле у Площади трудовой доблести из-за уборки снега

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Работать дорожники будут в следующий понедельник с полуночи и до 6.00 на парковке, расположенной на улице Садовой со стороны железнодорожного вокзала.
В связи с этим специалисты ЦОДД Нижнего Тагила уже установили дорожные знаки, которые запрещают стоянку в определенное время суток. Сделано это для того, чтобы информировать водителей заблаговременно, выяснила редакция TagilCity.ru.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле за зимний период дорожники уже вывезли из города 260 тысяч тонн снега. Этот показатель намного больше, чем за два предыдущих года. Связано это с тем, что за зиму выпало очень много осадков.