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В Нижнем Тагиле временно запретят стоянку транспорта у ж/д вокзала

Стоянку транспорта запретят в Тагиле у Площади трудовой доблести из-за уборки снега

6 марта 2024, 08:39
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле временно запретят стоянку транспорта у ж/д вокзала

11 марта 2024 года в Нижнем Тагиле запланирована уборка снега на парковке на Площади трудовой доблести.

Работать дорожники будут в следующий понедельник с полуночи и до 6.00 на парковке, расположенной на улице Садовой со стороны железнодорожного вокзала.

В связи с этим специалисты ЦОДД Нижнего Тагила уже установили дорожные знаки, которые запрещают стоянку в определенное время суток. Сделано это для того, чтобы информировать водителей заблаговременно, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: ЦОДД Нижнего Тагила

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле за зимний период дорожники уже вывезли из города 260 тысяч тонн снега. Этот показатель намного больше, чем за два предыдущих года. Связано это с тем, что за зиму выпало очень много осадков.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Парковка#Вокзал#Уборка снега#Дорожные знаки#Стоянка#Екатеринбург#Евгения Сафина#Автомобили#ЦОДД
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