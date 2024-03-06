tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Стюардессам в РФ можно применять физические меры для успокоения дебоширов

Стюардессам в России выдали наручники для усмирения буйных пассажиров

6 марта 2024, 05:24
Фото: 1MI

Стюардессам в РФ можно применять физические меры для успокоения дебоширов

В РФ вступил в силу законопроект, который дает возможность стюардессам применять физические меры для того, чтобы усмирять буйных пассажиров.

В качестве «успокоительных» средств членам экипажей будут выдаваться ремни из нейлона, а также пластмассовые наручники. Они будут применяться к тем пассажирам, которые будут создавать угрозу в самолете и игнорировать просьбы командира судна, пишет «Парламентская газета».

По словам авиаэксперта Романа Гусарова, раньше сотрудникам экипажа можно было действовать, не превышая самооборону, так как они не являются силовиками. Теперь, после выхода нового закона, они могут применять силу, чтобы успокоить разбушевавшегося пассажира.

Напомним, в феврале 2024 года пьяные пассажиры авиарейса, который летел из Сургута в Екатеринбург, устроили между собой скандал, не реагируя при этом на замечания остальных. После этого пилот принял решение снять их с рейса.

Авиарейс Санкт-Петербург — Душанбе приземлился в Самаре из-за дебошира на борту
Узнать подробнее
Читайте также:
Вылет авиарейсов из Екатеринбурга в Якутск и Санкт-Петербург задержалиПассажиры не могут улететь из Екатеринбурга в Санкт-ПетербургПассажиры из Екатеринбурга не могут вылететь в Ош и Худжанд
#Общество#Закон#Пассажиры#Самолет#Сотрудники#Сила#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Воздушное судно#Экипаж#Стюардессы
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
4 марта, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Вчера, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Вчера, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Вчера, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Вчера, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
4 марта, 12:03