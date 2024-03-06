Стюардессам в России выдали наручники для усмирения буйных пассажиров

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В качестве «успокоительных» средств членам экипажей будут выдаваться ремни из нейлона, а также пластмассовые наручники. Они будут применяться к тем пассажирам, которые будут создавать угрозу в самолете и игнорировать просьбы командира судна, пишет «Парламентская газета».
По словам авиаэксперта Романа Гусарова, раньше сотрудникам экипажа можно было действовать, не превышая самооборону, так как они не являются силовиками. Теперь, после выхода нового закона, они могут применять силу, чтобы успокоить разбушевавшегося пассажира.
Напомним, в феврале 2024 года пьяные пассажиры авиарейса, который летел из Сургута в Екатеринбург, устроили между собой скандал, не реагируя при этом на замечания остальных. После этого пилот принял решение снять их с рейса.