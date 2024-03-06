Супруги в Первоуральске подожгли квартиру, в которой погибло 2 человека. Их оправдали

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Поводом для расправы с родственником стала месть. Супруги, отправившись ночью к его дому, подперли входную дверь и подожгли. В разгоревшемся пожаре погибли родственник и его знакомый, который жил в этой же квартире, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Вскоре поджигателей задержали и возбудили уголовное дело. Обвиняемые признавать вину не стали и ходатайствовали, чтобы суд проходил с участием присяжных. 21 февраля присяжные заседатели вынесли вердикт о том, что поджог был, но вина супругов не доказана.
В связи с этим суд вынес оправдательный приговор.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге неизвестные подожгли многоэтажный дом. О пострадавших информации нет.