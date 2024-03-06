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Мужа и жену из Первоуральска оправдали за поджог квартиры

Супруги в Первоуральске подожгли квартиру, в которой погибло 2 человека. Их оправдали

6 марта 2024, 06:01
Фото: 1MI

Мужа и жену из Первоуральска оправдали за поджог квартиры

В Первоуральске семейная пара подожгла квартиру брата мужчины. Двое человек погибли. Происшествие случилось 25 июля 2021 года.

Поводом для расправы с родственником стала месть. Супруги, отправившись ночью к его дому, подперли входную дверь и подожгли. В разгоревшемся пожаре погибли родственник и его знакомый, который жил в этой же квартире, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Вскоре поджигателей задержали и возбудили уголовное дело. Обвиняемые признавать вину не стали и ходатайствовали, чтобы суд проходил с участием присяжных. 21 февраля присяжные заседатели вынесли вердикт о том, что поджог был, но вина супругов не доказана.

В связи с этим суд вынес оправдательный приговор.

Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге неизвестные подожгли многоэтажный дом. О пострадавших информации нет.

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#Суд#Полиция#Уголовное дело#Поджог#Криминал#Приговор#ЧП#Месть#Супруги#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Оправдание#Инцидент
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