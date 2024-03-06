Супруги в Первоуральске подожгли квартиру, в которой погибло 2 человека. Их оправдали

Поводом для расправы с родственником стала месть. Супруги, отправившись ночью к его дому, подперли входную дверь и подожгли. В разгоревшемся пожаре погибли родственник и его знакомый, который жил в этой же квартире, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.