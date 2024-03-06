Свердловские рыбаки выловили двух толстых щук

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Снимками они поделились в соцсетях. По словам мужчин, в общей сложности они наловили 35 щук. В основном, вся рыба некрупная, кроме двух.
Кроме того, они поймали пару десятков карасей. Об этом сообщается в сообществе «Уральский клуб рыбалки». Рыбачили свердловчане около поселка Махнево в Алапаевском районе.
Ранее сообщалось, что свердловский рыбак поймал двух севрюг по 5,5 кг. Мясо таких рыб дорогостоящее — от тысячи рублей за килограмм.