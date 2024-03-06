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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Рыбаки Свердловской области выловили щук 4 и 6 килограммов

Свердловские рыбаки выловили двух толстых щук

6 марта 2024, 06:28
Фото: «Уральский клуб рыбалки»

Рыбаки Свердловской области выловили щук 4 и 6 килограммов

Два рыбака из Свердловской области выловили из озера двух трофейных щук.

Снимками они поделились в соцсетях. По словам мужчин, в общей сложности они наловили 35 щук. В основном, вся рыба некрупная, кроме двух.

Кроме того, они поймали пару десятков карасей. Об этом сообщается в сообществе «Уральский клуб рыбалки». Рыбачили свердловчане около поселка Махнево в Алапаевском районе.

Ранее сообщалось, что свердловский рыбак поймал двух севрюг по 5,5 кг. Мясо таких рыб дорогостоящее — от тысячи рублей за килограмм.

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#Свободное время#Рыбалка#Соцсети#Озеро#Рыбаки#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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