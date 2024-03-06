Свердловскую «Пизанскую башню» реконструируют за миллиарды

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Возродить это историческое место хотят в 2025 году. Информацию анонсировал замгубернатора области Павел Креков. В настоящий момент готовятся все необходимые документы для проведения работ.
Известно, что работы, которые планируется проделать с башней, точно растянутся на годы.
Напомним, что башню возвели в 1721–1725 годах. Ее высота — 57,5 метров. Это символ города, который значится на гербе.
Ранее сообщалось, что свердловчане определили ТОП-5 интересных объектов.