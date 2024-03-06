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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Власти вложат миллиарды в реконструкцию Невьянской наклонной башни

Свердловскую «Пизанскую башню» реконструируют за миллиарды

6 марта 2024, 13:42
Фото: 1MI

Власти вложат миллиарды в реконструкцию Невьянской наклонной башни

Власти Свердловской области вложат миллиарды ради реконструкции Невьянской наклонной башни. Свердловская «Пизанская башня» находится в Невьянске.

Возродить это историческое место хотят в 2025 году. Информацию анонсировал замгубернатора области Павел Креков. В настоящий момент готовятся все необходимые документы для проведения работ.

Известно, что работы, которые планируется проделать с башней, точно растянутся на годы.

Напомним, что башню возвели в 1721–1725 годах. Ее высота — 57,5 метров. Это символ города, который значится на гербе.

Ранее сообщалось, что свердловчане определили ТОП-5 интересных объектов.

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#Город#Башня#Реконструкция#Ремонт#Невьянск#Екатеринбург#Историческое место#Дарья Сорокина
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