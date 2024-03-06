Свыше 260 шахматистов с разных областей России приехали в Верхнюю Салду

После «Кубка Титанов» спорткомплекс сразу закроют на новую реконструкцию. По задумке проекта здание полностью разберут и соберут заново, превратив комплекс в уникальную спортплощадку для детей и взрослых. Внутри реконструированного центра будут расположены фуд-корт, новый фитнес-центр и даже площадка для танцевальных студий. Шахматный клуб продолжит и дальше собирать под своей крышей спортсменов. Также в комплекс планируют включить секцию по единоборствам и еще несколько других направлений.