tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Первый этап кубка России по шахматам проходит в Верхней Салде

Свыше 260 шахматистов с разных областей России приехали в Верхнюю Салду

6 марта 2024, 13:15
Фото: tagilcity.ru

Первый этап кубка России по шахматам проходит в Верхней Салде

С 5 по 11 марта 2024 года в Верхней Салде в спорткомплексе «Тирус Спорт» проходит этап кубка России по шахматам «Кубок Титанов». На игре собралось более 260 спортсменов со всех регионов России. Журналисты TagilCity.ru побывали на открытии.

На соревнования приехали жители Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей. Также «Кубок титанов» посетили спортсмены ХМАО, ЯНАО, Алтая и других регионов России. Мальчики и девочки будут играть в возрастных категориях до 9, 11 и 13 лет. Ребята постарше играют в категории до 15 лет. В числе игроков, которые представляют шахматный клуб «Дебют» корпорации ВСМПО-АВИСМА, одержавший в прошлом году победу на первенстве Азия-2023 Алексей Прохоров.

Я очень рад участвовать в этих соревнованиях. Это серьезное мероприятие. Более того, призовой фонд тоже серьезный. Тем более я сам из Салды, и мне будет легче на своей территории. Игроков много, конкуренция будет большая. Среди участников есть и мои друзья. Я уверен, будет очень интересно, — поделился впечатлениями с редакцией TagilCity.ru Алексей Прохоров, участник турнира.
Алексей ПрохоровАлексей Прохоров
Алексей Прохоров
Фото: tagilcity.ru

На «Кубок Титанов» для поддержки юных спортсменов приехали и их родители. Журналистам TagilCity.ru удалось пообщаться с одной из мам, родительница рассказала о своих впечатлениях от организации, планах на будущее и об эмоциональном состоянии детей.

У меня сыновья сегодня играют. Один начал играть полгода назад, а второй четыре года занимается шахматами. Масштаб, конечно, поражает, очень классно всё организовано, всё очень красиво, всё четко, по регламенту. В Салде мы не первый раз участвуем, и всегда здесь организация на высшем уровне. Сейчас мои готовятся к чемпионату кубка России. Эмоциональное состоянии у ребят на уровне, они уже привыкли играть. Им турнир, что местный, что большого уровня, без разницы, они просто играть хотят, — рассказал TagilCity.ru Анастасия, мама двух участников турнира.
Фото: tagilcity.ru

Открылся этап кубка России официальным гимном страны. Затем глава Верхнесалдинского ГО Александр Маслов поприветствовал всех собравшихся:

Дорогие участники, мы приветствуем вас на гостеприимной салдинской земле. Соревнования с таким количеством участников еще ни разу не проходили в нашем городе. Это наш первый опыт, но я надеюсь не последний. Мы старались создать наиболее комфортные условия для тех, кто приехал к нам в гости. Наверное, впервые в истории спорта, впервые истории шахмат, победителям будут вручены титановые кубки и титановые медали. Я поздравляю всех с началом соревнования. Как говорится, пусть победит сильнейший, — рассказал Александр Маслов.
Фото: tagilcity.ru

Всего запланировано 8 этапов, максимальное время игры — 4 часа. Первый этап Кубка России по шахматам «Кубок Титанов» проводится при поддержке Федерации шахмат, а также Министерства культуры и спорта Свердловской области. Стоит упомянуть, что одна из уникальных особенностей «Кубка Титанов» заключается в награде: впервые в истории кубки и медали соревнований сделаны из сплава титана.

Фото: tagilcity.ru
Я думаю, что это важное событие не только для Верхней Салды, а для всей Свердловской области. На Среднем Урале около 29 тысяч человек занимаются шахматами. Поэтому «Кубок Титанов» как новый проект очень интересный. А организаторов хочется похвалить за проделанную работу, при таком развитии инфраструктуры в Салде можно проводить соревнования международного масштаба, — рассказал Леонид Рапопорт, министр физкультуры и спорта Свердловской области.
Леонид Рапопорт, министр физкультуры и спорта Свердловской области.Леонид Рапопорт, министр физкультуры и спорта Свердловской области.
Леонид Рапопорт, министр физкультуры и спорта Свердловской области.
Фото: tagilcity.ru

После «Кубка Титанов» спорткомплекс сразу закроют на новую реконструкцию. По задумке проекта здание полностью разберут и соберут заново, превратив комплекс в уникальную спортплощадку для детей и взрослых. Внутри реконструированного центра будут расположены фуд-корт, новый фитнес-центр и даже площадка для танцевальных студий. Шахматный клуб продолжит и дальше собирать под своей крышей спортсменов. Также в комплекс планируют включить секцию по единоборствам и еще несколько других направлений.

Читайте также:
Лучшие шахматисты сражаются в Нижнем ТагилеБолее 120 бойцов сразились на Чемпионате по армейскому рукопашному бою в Тагиле
#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Свердловская область#Соревнования#Спортсмены#Турнир#Кубок#Шахматы#Шахматный турнир#Шахматная федерация#Леонид Рапопорт#Александр Маслов#Екатеринбург#ВСМПО-АВИСМА#ВСМПО#Верхняя Салда#Артем Карнаухов
Подпишитесь
Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области
Вчера, 05:30
Восстановиться в должности: машинист из Нижнего Тагила судится ЕВРАЗ НТМК после ЧП
Сегодня, 08:18
Директор Дома офицеров в Екатеринбурге уволен после скандала с БДСМ-вечеринкой
Сегодня, 11:42
Электробус «Генерал» с 6 марта снова выходит на линию в Нижнем Тагиле
Сегодня, 01:33
Водитель такси в Нижнем Тагиле устроил пассажирам добрый квест по обмену подарками
Сегодня, 12:31
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Сегодня, 03:23