Свыше 260 шахматистов с разных областей России приехали в Верхнюю Салду

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
На соревнования приехали жители Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей. Также «Кубок титанов» посетили спортсмены ХМАО, ЯНАО, Алтая и других регионов России. Мальчики и девочки будут играть в возрастных категориях до 9, 11 и 13 лет. Ребята постарше играют в категории до 15 лет. В числе игроков, которые представляют шахматный клуб «Дебют» корпорации ВСМПО-АВИСМА, одержавший в прошлом году победу на первенстве Азия-2023 Алексей Прохоров.
Я очень рад участвовать в этих соревнованиях. Это серьезное мероприятие. Более того, призовой фонд тоже серьезный. Тем более я сам из Салды, и мне будет легче на своей территории. Игроков много, конкуренция будет большая. Среди участников есть и мои друзья. Я уверен, будет очень интересно, — поделился впечатлениями с редакцией TagilCity.ru Алексей Прохоров, участник турнира.
На «Кубок Титанов» для поддержки юных спортсменов приехали и их родители. Журналистам TagilCity.ru удалось пообщаться с одной из мам, родительница рассказала о своих впечатлениях от организации, планах на будущее и об эмоциональном состоянии детей.
У меня сыновья сегодня играют. Один начал играть полгода назад, а второй четыре года занимается шахматами. Масштаб, конечно, поражает, очень классно всё организовано, всё очень красиво, всё четко, по регламенту. В Салде мы не первый раз участвуем, и всегда здесь организация на высшем уровне. Сейчас мои готовятся к чемпионату кубка России. Эмоциональное состоянии у ребят на уровне, они уже привыкли играть. Им турнир, что местный, что большого уровня, без разницы, они просто играть хотят, — рассказал TagilCity.ru Анастасия, мама двух участников турнира.
Открылся этап кубка России официальным гимном страны. Затем глава Верхнесалдинского ГО Александр Маслов поприветствовал всех собравшихся:
Дорогие участники, мы приветствуем вас на гостеприимной салдинской земле. Соревнования с таким количеством участников еще ни разу не проходили в нашем городе. Это наш первый опыт, но я надеюсь не последний. Мы старались создать наиболее комфортные условия для тех, кто приехал к нам в гости. Наверное, впервые в истории спорта, впервые истории шахмат, победителям будут вручены титановые кубки и титановые медали. Я поздравляю всех с началом соревнования. Как говорится, пусть победит сильнейший, — рассказал Александр Маслов.
Всего запланировано 8 этапов, максимальное время игры — 4 часа. Первый этап Кубка России по шахматам «Кубок Титанов» проводится при поддержке Федерации шахмат, а также Министерства культуры и спорта Свердловской области. Стоит упомянуть, что одна из уникальных особенностей «Кубка Титанов» заключается в награде: впервые в истории кубки и медали соревнований сделаны из сплава титана.
Я думаю, что это важное событие не только для Верхней Салды, а для всей Свердловской области. На Среднем Урале около 29 тысяч человек занимаются шахматами. Поэтому «Кубок Титанов» как новый проект очень интересный. А организаторов хочется похвалить за проделанную работу, при таком развитии инфраструктуры в Салде можно проводить соревнования международного масштаба, — рассказал Леонид Рапопорт, министр физкультуры и спорта Свердловской области.
После «Кубка Титанов» спорткомплекс сразу закроют на новую реконструкцию. По задумке проекта здание полностью разберут и соберут заново, превратив комплекс в уникальную спортплощадку для детей и взрослых. Внутри реконструированного центра будут расположены фуд-корт, новый фитнес-центр и даже площадка для танцевальных студий. Шахматный клуб продолжит и дальше собирать под своей крышей спортсменов. Также в комплекс планируют включить секцию по единоборствам и еще несколько других направлений.