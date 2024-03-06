Толстая бегемотиха стала самым красивым животным Екатеринбурга

За нее отдали голоса 130 жителей из 330, участвующих в голосовании. Кроме Евы за звание лучшей сражались харза Валюта, еж Карри с белым брюхом, генета Белль, гиббон Гера, ядозуб Харитоша из Мексики и турако Фиалка.