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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Бегемот Ева стала самым красивым животным Екатеринбурга

Толстая бегемотиха стала самым красивым животным Екатеринбурга

6 марта 2024, 12:56
Фото: Зоопарк Екатеринбурга

Бегемот Ева стала самым красивым животным Екатеринбурга

Бегемотиха по имени Ева заняла первое место на конкурсе красоты в зоопарке Екатеринбурга.

Соревнование среди красавиц называлось «Зоомисс-2024», сообщается на сайте зоопарка. В результате сами екатеринбуржцы путем голосования присвоили титул самой красивой бегемоту Еве.

За нее отдали голоса 130 жителей из 330, участвующих в голосовании. Кроме Евы за звание лучшей сражались харза Валюта, еж Карри с белым брюхом, генета Белль, гиббон Гера, ядозуб Харитоша из Мексики и турако Фиалка.

Ранее было названо имя «Зоомистера». В качестве самого красивого мальчика среди животных выбрали скунса Мирона.

Также ранее медведицу Хатангу накормили роскошным обедом в честь Международного дня белого медведя.

Победит харизма: в зоопарке Екатеринбурга объявили претендентов на звание «Зоомистер»
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