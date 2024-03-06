Толстая бегемотиха стала самым красивым животным Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Соревнование среди красавиц называлось «Зоомисс-2024», сообщается на сайте зоопарка. В результате сами екатеринбуржцы путем голосования присвоили титул самой красивой бегемоту Еве.
За нее отдали голоса 130 жителей из 330, участвующих в голосовании. Кроме Евы за звание лучшей сражались харза Валюта, еж Карри с белым брюхом, генета Белль, гиббон Гера, ядозуб Харитоша из Мексики и турако Фиалка.
Ранее было названо имя «Зоомистера». В качестве самого красивого мальчика среди животных выбрали скунса Мирона.
Также ранее медведицу Хатангу накормили роскошным обедом в честь Международного дня белого медведя.