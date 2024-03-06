Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Недавно женщина получила сообщение якобы от начальника, в котором говорилось, что произошла утечка конфиденциальных данных, и с ней в скором времени свяжется полиция. После этого с ней связался «сотрудник спецслужб» и уговорил ее оформить кредит на два миллиона рублей, рассказали в пресс-службе нижнетагильского МВД.
Полученные деньги нужно было отправить на специальный счет, в противном случае тагильчанке пригрозили уголовной ответственности за «пособничество террористам». Женщина отправилась в банк. Сотрудник, заметив странное поведение клиентки, вызвал полицейского.
Правоохранителю горожанка ответила, что деньги нужны якобы на покупку автомобиля для мужа в подарок. Позвонить мужу она отказалась, сославшись на то, что ему готовится сюрприз. Затем женщина ушла из банка, а полицейский, узнав ее адрес, пришел к ней домой. Муж свердловчанки после разговора с силовиком объяснил супруге, что у нее выманивали деньги мошенники.
Напомним, пожилая женщина в Екатеринбурге отдала мошенникам шесть миллионов рублей.