Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам

Правоохранителю горожанка ответила, что деньги нужны якобы на покупку автомобиля для мужа в подарок. Позвонить мужу она отказалась, сославшись на то, что ему готовится сюрприз. Затем женщина ушла из банка, а полицейский, узнав ее адрес, пришел к ней домой. Муж свердловчанки после разговора с силовиком объяснил супруге, что у нее выманивали деньги мошенники.