tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Жительница Нижнего Тагила чуть не стала жертвой аферистов

Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам

6 марта 2024, 03:23
Фото: 1MI

Жительница Нижнего Тагила чуть не стала жертвой аферистов

В Нижнем Тагиле мошенники едва не выманили у школьной учительницы два миллиона рублей.

Недавно женщина получила сообщение якобы от начальника, в котором говорилось, что произошла утечка конфиденциальных данных, и с ней в скором времени свяжется полиция. После этого с ней связался «сотрудник спецслужб» и уговорил ее оформить кредит на два миллиона рублей, рассказали в пресс-службе нижнетагильского МВД.

Полученные деньги нужно было отправить на специальный счет, в противном случае тагильчанке пригрозили уголовной ответственности за «пособничество террористам». Женщина отправилась в банк. Сотрудник, заметив странное поведение клиентки, вызвал полицейского.

Правоохранителю горожанка ответила, что деньги нужны якобы на покупку автомобиля для мужа в подарок. Позвонить мужу она отказалась, сославшись на то, что ему готовится сюрприз. Затем женщина ушла из банка, а полицейский, узнав ее адрес, пришел к ней домой. Муж свердловчанки после разговора с силовиком объяснил супруге, что у нее выманивали деньги мошенники.

Напомним, пожилая женщина в Екатеринбурге отдала мошенникам шесть миллионов рублей.

Мошенники обманули профессора из Екатеринбурга на 1,3 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина в Нижнем Тагиле хотела заработать на криптовалюте и лишилась более миллионаРуководитель спортшколы в Нижнем Тагиле отдал 305 тысяч мошенникамПочти 950 случаев мошенничества произошло в Нижнем Тагиле и ГГО в 2023 году
#Нижний Тагил#Полиция#Деньги#ФСБ#Женщина#Криминал#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Аферисты#Инцидент
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
4 марта, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Вчера, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Вчера, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Вчера, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Вчера, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
4 марта, 12:03