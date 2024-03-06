В Екатеринбурге упал спрос на старые квартиры. При этом выросла их стоимость

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Интерес к вторичке стал ниже на 14% за 2023 год, а средняя стоимость старой недвижимости стала выше на 11% 5,6 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Авито.Недвижимость».
Так, по словам начальника направлений вторичного и загородного жилья Сергея Еремина, на февраль 2024 года предложение вторичного жилья в городе стало ниже на 6%.
Эксперт также сообщил, что снижение спроса имеет связь с тем, что некоторые люди предпочитают покупать новые квартиры по льготным ипотекам.
Напомним, в Екатеринбурге продается квартира за 38,8 миллиона рублей в доме, который был построен более 100 лет назад.