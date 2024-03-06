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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге стал ниже на 14%

В Екатеринбурге упал спрос на старые квартиры. При этом выросла их стоимость

6 марта 2024, 11:52
Фото: 1MI

Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге стал ниже на 14%

В Екатеринбурге люди стали меньше интересоваться приобретением жилья в старых домах.

Интерес к вторичке стал ниже на 14% за 2023 год, а средняя стоимость старой недвижимости стала выше на 11% 5,6 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Авито.Недвижимость».

Так, по словам начальника направлений вторичного и загородного жилья Сергея Еремина, на февраль 2024 года предложение вторичного жилья в городе стало ниже на 6%.

Эксперт также сообщил, что снижение спроса имеет связь с тем, что некоторые люди предпочитают покупать новые квартиры по льготным ипотекам.

Напомним, в Екатеринбурге продается квартира за 38,8 миллиона рублей в доме, который был построен более 100 лет назад.

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