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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Зам Куйвашева прокомментировал спор между Минздравом и родителями Миши Бахтина

В правительстве Свердловской области высказались о закупке лекарства для Миши Бахтина

6 марта 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney

Зам Куйвашева прокомментировал спор между Минздравом и родителями Миши Бахтина

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков считает, что в данной ситуации нужно прислушаться к мнению врачей.

Родителям Миши Бахтина, которые настаивают на лечении сына «Рисдипламом», следует прислушаться к мнению медиков. Такую точку зрения во время пресс-конференции в среду, 6 марта, высказал заместитель губернатора региона, курирующий социальную сферу, Павел Креков.

Напомним, что трехлетний Миша страдает от редкого дегенеративного заболевания — спинальной мышечной атрофии. Диагноз ему был поставлен в раннем возрасте. Родители мальчика добиваются назначения ему препарата «Рисдиплам» за счет бюджета, однако врачебный консилиум в 2022 решил, что лекарство ребенку не показано.

После этого Минздрав Свердловской области обратился в суд с иском о прекращении закупки «Рисдиплама». Родители малыша с выводами медиков не согласны. Отец Миши неоднократно выходил на пикеты, в том числе перед приездом Владимира Путина, за что был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Кроме того, он написал заявление на имя руководителя СК Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

По словам Крекова, помощь ребенку не сводится только к лечению «Рисдипламом». Миша Бахтин состоит на учете в ОДКБ и получает необходимое лечение. В этой ситуации лучше всего будет довериться профессионалам, так как заболевание крайне сложное и при неверно выбранном подходе лечения есть риск для здоровья ребенка, отметил замгубернатора.

В начале декабря отец Миши Дмитрий Бахтин объявлял голодовку у здания Минздрава.

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#Общество#Ребенок#Лекарство#Заболевание#Минздрав#Родители#Отказ#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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