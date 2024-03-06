В правительстве Свердловской области высказались о закупке лекарства для Миши Бахтина

По словам Крекова, помощь ребенку не сводится только к лечению «Рисдипламом». Миша Бахтин состоит на учете в ОДКБ и получает необходимое лечение. В этой ситуации лучше всего будет довериться профессионалам, так как заболевание крайне сложное и при неверно выбранном подходе лечения есть риск для здоровья ребенка, отметил замгубернатора.