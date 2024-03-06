В Свердловской области потеплеет до -8 градусов

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Так, ночью температура воздуха в области станет значительно ниже, а днем станет теплее до -8 градусов. Об этом синоптик рассказал в своем Telegram-канале.
Днем 6 марта в Екатеринбурге будет -6… -8 градусов. Кроме того, в городе, возможно, выпадет немного снега, а также будет облачность с прояснениями.
Напомним, 8 марта 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируется ветреность, а температура воздуха днем будет на уровне -3 градусов. В этот день ожидается солнечная погода без осадков. А 9 марта возможен снегопад.