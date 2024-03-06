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Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

После кратковременного похолодания в Свердловской области снова станет тепло

В Свердловской области потеплеет до -8 градусов

6 марта 2024, 04:37
Фото: 1MI

После кратковременного похолодания в Свердловской области снова станет тепло

Региональный метеоролог Алексей Пулин рассказал о том, какая погода будет в Свердловской области 7 марта 2024 года.

Так, ночью температура воздуха в области станет значительно ниже, а днем станет теплее до -8 градусов. Об этом синоптик рассказал в своем Telegram-канале.

Днем 6 марта в Екатеринбурге будет -6… -8 градусов. Кроме того, в городе, возможно, выпадет немного снега, а также будет облачность с прояснениями.

Напомним, 8 марта 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируется ветреность, а температура воздуха днем будет на уровне -3 градусов. В этот день ожидается солнечная погода без осадков. А 9 марта возможен снегопад.

Снежная погода вновь вернется в Свердловскую область
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