tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Врачам скорой помощи в Свердловской области повысят зарплаты

В Свердловской области у сотрудников скорой помощи вырастут зарплаты

6 марта 2024, 16:13
Фото: Изображение Midjourney

Врачам скорой помощи в Свердловской области повысят зарплаты

Вопрос о повышении заработной платы сотрудникам скорой медицинской помощи в Свердловской области прорабатывает региональный Минздрав.

Власти Свердловской области намерены поднять заработную плату сотрудникам скорой медицинской помощи. Об этом на пресс-конференции в среду, 6 марта, рассказал замгубернатора региона, куратор социальной сферы Павел Креков.

По его словам, работать на скорой помощи сложно, однако зарплата у врачей и фельдшеров зачастую ниже, чем в больницах. На сколько именно вырастут доходы сотрудников СМП, Креков не уточнил.

Кроме того, по его словам в области сохраняется проблема с нехваткой кадров в медучреждениях. Однако в 2024 году ситуация должна измениться: пройдет первый выпуск специалистов, которые поступали по целевому набору. Всего на медицинских специальностях сегодня обучаются 200 целевиков, добавил Креков.

Проблему нехватки узких специалистов, по его словам, можно решить за счет телемедицинских технологий, когда результаты анализов и обследований фельдшеры направляют специалистам в медучреждения в городах. Для развития телемедицины требуется высокоскоростной интернет, и над решением этого вопроса правительство также работает.

В Верхней Салде сложилась непростая ситуация из-за нехватки врачей в больницах и поликлиниках.

Читайте также:
О 50 уволенных сотрудниках скорой помощи рассказал житель ЕкатеринбургаВрачам предлагают поехать работать на север Свердловской области за 100 тысячВ Свердловской области создадут сеть исправцентров
#Общество#Свердловская область#Медицина#Скорая помощь#Зарплаты#Кадры#Целевики#Екатеринбург#Нехватка кадров#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Свыше 260 шахматистов с разных областей России приехали в Верхнюю Салду
Сегодня, 13:15
Восстановиться в должности: машинист из Нижнего Тагила судится ЕВРАЗ НТМК после ЧП
Сегодня, 08:18
Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области
Вчера, 05:30
Электробус «Генерал» с 6 марта снова выходит на линию в Нижнем Тагиле
Сегодня, 01:33
Водитель такси в Нижнем Тагиле устроил пассажирам добрый квест по обмену подарками
Сегодня, 12:31
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Сегодня, 03:23