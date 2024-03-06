В Свердловской области у сотрудников скорой помощи вырастут зарплаты

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Власти Свердловской области намерены поднять заработную плату сотрудникам скорой медицинской помощи. Об этом на пресс-конференции в среду, 6 марта, рассказал замгубернатора региона, куратор социальной сферы Павел Креков.
По его словам, работать на скорой помощи сложно, однако зарплата у врачей и фельдшеров зачастую ниже, чем в больницах. На сколько именно вырастут доходы сотрудников СМП, Креков не уточнил.
Кроме того, по его словам в области сохраняется проблема с нехваткой кадров в медучреждениях. Однако в 2024 году ситуация должна измениться: пройдет первый выпуск специалистов, которые поступали по целевому набору. Всего на медицинских специальностях сегодня обучаются 200 целевиков, добавил Креков.
Проблему нехватки узких специалистов, по его словам, можно решить за счет телемедицинских технологий, когда результаты анализов и обследований фельдшеры направляют специалистам в медучреждения в городах. Для развития телемедицины требуется высокоскоростной интернет, и над решением этого вопроса правительство также работает.
В Верхней Салде сложилась непростая ситуация из-за нехватки врачей в больницах и поликлиниках.