В Свердловской области у сотрудников скорой помощи вырастут зарплаты

Кроме того, по его словам в области сохраняется проблема с нехваткой кадров в медучреждениях. Однако в 2024 году ситуация должна измениться: пройдет первый выпуск специалистов, которые поступали по целевому набору. Всего на медицинских специальностях сегодня обучаются 200 целевиков, добавил Креков.