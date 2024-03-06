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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В центре Екатеринбурга мужчины затащили девушку в машину

В центре Екатеринбурга амбалы утащили девушку в «Гелик»

6 марта 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney

В центре Екатеринбурга мужчины затащили девушку в машину

В центре Екатеринбурга днем 6 марта двое крупных мужчин затащили девушку в «Гелендваген». Происходящее видели прохожие, которые не осмелились вмешаться.

Один из очевидцев рассказал, что эта девушка за несколько минут до произошедшего рассказывала ему о некой викторине. После этого подбежали «амбалы» и утащили ее, пишет Е1.

Некоторые свидетели событий предположили, что это была какая-то странная рекламная кампания. Теперь проверкой информации о произошедшем занимаются в полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили водителя и пассажиров «Жигулей» в Екатеринбурге. Это произошло в началле февраля.

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