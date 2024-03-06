В центре Екатеринбурга амбалы утащили девушку в «Гелик»

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Один из очевидцев рассказал, что эта девушка за несколько минут до произошедшего рассказывала ему о некой викторине. После этого подбежали «амбалы» и утащили ее, пишет Е1.
Некоторые свидетели событий предположили, что это была какая-то странная рекламная кампания. Теперь проверкой информации о произошедшем занимаются в полиции.
Ранее сообщалось, что неизвестные похитили водителя и пассажиров «Жигулей» в Екатеринбурге. Это произошло в началле февраля.